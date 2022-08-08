В Екатеринбурге объявили «первую степень опасности» из-за смога

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Смог. Екатеринбург
Синоптики объявили «первую степень опасности» Фото:
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Лесные пожары в России

Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о режиме неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении. По прогнозу специалистов, режим опасности будет действовать до вечера 9 августа.

Сейчас Екатеринбург затянут едким смогом, сообщают читатели URA.RU. В этом убедились и фотокорреспонденты агентства, прогулявшиеся по центру города и запечатлевшие удушающую дымку.

Смог. Екатеринбург
Из-за смога сильно ухудшилась видимость
Фото:
Смог. Екатеринбург
Санитарные врачи призывают свердловчан носить маски и реже выходить из дома
Фото:
Смог. Екатеринбург
Синоптики прогнозируют, что смог в Екатеринбурге может рассеяться в ближайшие дни
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург накрыл едкий смог. В разговоре с корреспондентом агентства главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко назвала причины смога в столице Урала.

Также агентство сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами и удушающим запахом гари. По словам главы региона, возгорания в пожарах распространились на площади более 100 гектаров.

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Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о режиме неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Информация появилась на официальном сайте ведомства. «Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении. По прогнозу специалистов, режим опасности будет действовать до вечера 9 августа. Сейчас Екатеринбург затянут едким смогом, сообщают читатели URA.RU. В этом убедились и фотокорреспонденты агентства, прогулявшиеся по центру города и запечатлевшие удушающую дымку. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург накрыл едкий смог. В разговоре с корреспондентом агентства главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко назвала причины смога в столице Урала. Также агентство сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами и удушающим запахом гари. По словам главы региона, возгорания в пожарах распространились на площади более 100 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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