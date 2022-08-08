В Екатеринбурге объявили «первую степень опасности» из-за смога

Синоптики объявили «первую степень опасности» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о режиме неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении. По прогнозу специалистов, режим опасности будет действовать до вечера 9 августа.

Сейчас Екатеринбург затянут едким смогом, сообщают читатели URA.RU. В этом убедились и фотокорреспонденты агентства, прогулявшиеся по центру города и запечатлевшие удушающую дымку.

Из-за смога сильно ухудшилась видимость Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Санитарные врачи призывают свердловчан носить маски и реже выходить из дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Синоптики прогнозируют, что смог в Екатеринбурге может рассеяться в ближайшие дни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург накрыл едкий смог. В разговоре с корреспондентом агентства главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко назвала причины смога в столице Урала.

Также агентство сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами и удушающим запахом гари. По словам главы региона, возгорания в пожарах распространились на площади более 100 гектаров.