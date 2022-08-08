В Екатеринбурге объявили «первую степень опасности» из-за смога

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Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о режиме неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Информация появилась на официальном сайте ведомства. «Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении. По прогнозу специалистов, режим опасности будет действовать до вечера 9 августа. Сейчас Екатеринбург затянут едким смогом, сообщают читатели URA.RU. В этом убедились и фотокорреспонденты агентства, прогулявшиеся по центру города и запечатлевшие удушающую дымку. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург накрыл едкий смог. В разговоре с корреспондентом агентства главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко назвала причины смога в столице Урала. Также агентство сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами и удушающим запахом гари. По словам главы региона, возгорания в пожарах распространились на площади более 100 гектаров.