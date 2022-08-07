07 августа 2022
06 августа 2022

Тюменские власти покупают квартиру за 11 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, лукойл, виды тюмени
Квартира требуется в районе улиц Республики и Первомайской Фото:

Правительство Тюменской области разместило заявку на покупку квартиры в Тюмени с начальной ценой в 11,684 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

«Место расположения дома — Тюмень, квартал улиц Республики — Первомайская — Осипенко — Профсоюзная. Количество жилых комнат — три. Этаж не ниже второго. Начальная цена — 11,684 млн рублей», — значится в документации. Заказчиком выступает управделами правительства Тюменской области.

Согласно описанию заявки, в доме обязательно должен быть лифт. Квартира требуется с чистовой отделкой, с наличием встроенной мебели, окрашенными или оклеенными стенами, паркетом или ламинатом на полу.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени однокомнатную квартиру продают дороже, чем трехкомнатную в Москве. Элитная недвижимость в столице региона обойдется в 81,7 млн рублей.

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Правительство Тюменской области разместило заявку на покупку квартиры в Тюмени с начальной ценой в 11,684 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. «Место расположения дома — Тюмень, квартал улиц Республики — Первомайская — Осипенко — Профсоюзная. Количество жилых комнат — три. Этаж не ниже второго. Начальная цена — 11,684 млн рублей», — значится в документации. Заказчиком выступает управделами правительства Тюменской области. Согласно описанию заявки, в доме обязательно должен быть лифт. Квартира требуется с чистовой отделкой, с наличием встроенной мебели, окрашенными или оклеенными стенами, паркетом или ламинатом на полу. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени однокомнатную квартиру продают дороже, чем трехкомнатную в Москве. Элитная недвижимость в столице региона обойдется в 81,7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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