07 августа 2022

В Нефтеюганске продают игровой клуб по цене однушки в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймеры, ворлд оф тэнкс
Помещение продают вместе с техникой и мебелью Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) предприниматель выставил на продажу готовый бизнес — компьютерный клуб Colizeum с техникой и мебелью за 12 миллионов рублей. Объявление о продаже бизнесмен опубликовал на сайте Avito, где за такую же цену продают квартиры в центре Москвы.

«Продам компьютерный клуб передовой франшизы Colizeum. Клуб находиться в трафиковом месте. Наработал постоянную клиентскую базу. Полностью отлажена система управления, которая занимает минимум времени для инвестора. В стоимость продажи входит 24 игровых места. Клуб оборудован дизайнерской мебелью. Нефтеюганск, стоимость 12 миллионов рублей», — следует из объявления.

Предприниматель обещает, что после покупки новый владелец сможет получить прибыль уже в первый месяц работы. «Продаю в связи с непрофильностью основного бизнеса», — говорится в публикации. При этом уточнить детали продажи у самого предпринимателя корреспонденту URA.RU не удалось. На звонок по указанному номеру в объявлении никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Продавец оценил объект в 40 миллионов рублей.

Владелец готов продать клуб за 12 миллионов рублей
Фото:
Игровой клуб продают с мебель и компьютерами
Фото:
В помещении находится 24 игровых места
Фото:

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В Нефтеюганске (ХМАО) предприниматель выставил на продажу готовый бизнес — компьютерный клуб Colizeum с техникой и мебелью за 12 миллионов рублей. Объявление о продаже бизнесмен опубликовал на сайте Avito, где за такую же цену продают квартиры в центре Москвы. «Продам компьютерный клуб передовой франшизы Colizeum. Клуб находиться в трафиковом месте. Наработал постоянную клиентскую базу. Полностью отлажена система управления, которая занимает минимум времени для инвестора. В стоимость продажи входит 24 игровых места. Клуб оборудован дизайнерской мебелью. Нефтеюганск, стоимость 12 миллионов рублей», — следует из объявления. Предприниматель обещает, что после покупки новый владелец сможет получить прибыль уже в первый месяц работы. «Продаю в связи с непрофильностью основного бизнеса», — говорится в публикации. При этом уточнить детали продажи у самого предпринимателя корреспонденту URA.RU не удалось. На звонок по указанному номеру в объявлении никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Продавец оценил объект в 40 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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