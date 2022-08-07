Помещение продают вместе с техникой и мебелью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) предприниматель выставил на продажу готовый бизнес — компьютерный клуб Colizeum с техникой и мебелью за 12 миллионов рублей. Объявление о продаже бизнесмен опубликовал на сайте Avito, где за такую же цену продают квартиры в центре Москвы.

«Продам компьютерный клуб передовой франшизы Colizeum. Клуб находиться в трафиковом месте. Наработал постоянную клиентскую базу. Полностью отлажена система управления, которая занимает минимум времени для инвестора. В стоимость продажи входит 24 игровых места. Клуб оборудован дизайнерской мебелью. Нефтеюганск, стоимость 12 миллионов рублей», — следует из объявления.

Предприниматель обещает, что после покупки новый владелец сможет получить прибыль уже в первый месяц работы. «Продаю в связи с непрофильностью основного бизнеса», — говорится в публикации. При этом уточнить детали продажи у самого предпринимателя корреспонденту URA.RU не удалось. На звонок по указанному номеру в объявлении никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Продавец оценил объект в 40 миллионов рублей.

Владелец готов продать клуб за 12 миллионов рублей Фото: Avito

Игровой клуб продают с мебель и компьютерами Фото: Avito