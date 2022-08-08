На курганской границе с Казахстаном не пустили более тонны ягод

Через Курганскую область не пропустили клубнику, малину и перец из республики Кыргызстан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области недалеко от автомобильного пункта пропуска «Петухово», расположенного на границе с Казахстаном, не пустили более тонны ягод и несколько килограммов сладкого перца. Информация опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина с 1200 кг клубники и 150 кг малины ехала из города Токмок республики Кыргызстан в Сургут. На свежие ягоды водитель предоставил фитосанитарный сертификат. В автомобиле находилось 30 кг сладкого болгарского перца. На него перевозчик не имел обязательного фитосанитарного сертификата. Это является нарушением», — указано в сообщении ведомства. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора и специалисты Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В отношении грузоперевозчика — гражданина Кыргызстана — по факту нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (ст.10.2 КоАП РФ) возбудили дело об административном правонарушении. Продукцию запретили ввозить в Россию.

Ранее URA.RU писало, что через Курганскую область пытались провезти полтонны острого перца из Казахстана. У перевозчика не было документов на перевозимую продукцию.