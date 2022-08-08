В Перми главу управляющей компании подозревают в хищении 4 млн

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Пермячку подозревают в хищении денег Фото:

В Перми пройдет судебный процесс над бывшей главной управляющей компании, которую подозревают в хищении 4 миллионов рублей. О финансовых махинациях пермячки рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По версии следствия, в течение четырех лет председатель ЖСК в Свердловском районе Перми присваивала деньги жильцов дома. «Хищения совершались ежемесячно путем перечисления денег с расчетных счетов ЖСК на банковские счета и карты обвиняемой и ее сотрудников, не посвященных в истинные цели женщины, в виде необоснованно завышенной заработной платы. После перечислений деньги снимались в банкоматах. Часть средств председатель тратила на хозяйственные нужды ЖСК, остальное — на личные нужды», — рассказали в полиции.

Установлено, что хищения совершались с 2014 по 2018 годы, за этот период похищено более 4 миллионов рублей. Сейчас 52-летняя женщина находится под подпиской о невыезде, впереди ее ждет суд.

Ранее URA.RU сообщало о председателе ТСЖ, которого осудили за аналогичное преступление. Пользуясь своим положением, женщина похитила 1,2 млн рублей.

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В Перми пройдет судебный процесс над бывшей главной управляющей компании, которую подозревают в хищении 4 миллионов рублей. О финансовых махинациях пермячки рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. По версии следствия, в течение четырех лет председатель ЖСК в Свердловском районе Перми присваивала деньги жильцов дома. «Хищения совершались ежемесячно путем перечисления денег с расчетных счетов ЖСК на банковские счета и карты обвиняемой и ее сотрудников, не посвященных в истинные цели женщины, в виде необоснованно завышенной заработной платы. После перечислений деньги снимались в банкоматах. Часть средств председатель тратила на хозяйственные нужды ЖСК, остальное — на личные нужды», — рассказали в полиции. Установлено, что хищения совершались с 2014 по 2018 годы, за этот период похищено более 4 миллионов рублей. Сейчас 52-летняя женщина находится под подпиской о невыезде, впереди ее ждет суд. Ранее URA.RU сообщало о председателе ТСЖ, которого осудили за аналогичное преступление. Пользуясь своим положением, женщина похитила 1,2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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