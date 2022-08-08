В Перми главу управляющей компании подозревают в хищении 4 млн

Пермячку подозревают в хищении денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми пройдет судебный процесс над бывшей главной управляющей компании, которую подозревают в хищении 4 миллионов рублей. О финансовых махинациях пермячки рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По версии следствия, в течение четырех лет председатель ЖСК в Свердловском районе Перми присваивала деньги жильцов дома. «Хищения совершались ежемесячно путем перечисления денег с расчетных счетов ЖСК на банковские счета и карты обвиняемой и ее сотрудников, не посвященных в истинные цели женщины, в виде необоснованно завышенной заработной платы. После перечислений деньги снимались в банкоматах. Часть средств председатель тратила на хозяйственные нужды ЖСК, остальное — на личные нужды», — рассказали в полиции.

Установлено, что хищения совершались с 2014 по 2018 годы, за этот период похищено более 4 миллионов рублей. Сейчас 52-летняя женщина находится под подпиской о невыезде, впереди ее ждет суд.

Ранее URA.RU сообщало о председателе ТСЖ, которого осудили за аналогичное преступление. Пользуясь своим положением, женщина похитила 1,2 млн рублей.