Путин присвоил почетное звание курганцу

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания курганскому агроному Фото:

В Курганской области главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«О награждении государственными наградами Российской Федерации. <…>Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ <…>Сергею Николаевичу Мальцеву, Курганская область», — говорится в тексте указа. Мальцев является главным агрономом общества с ограниченной ответственностью «Агро-Клевер».

URA.RU писало, что компания «Агро-Клевер» активно вкладывается в развитие села Мальцево в Шадринском округе. Предприятие является самым крупным работодателем населенного пункта. В прошлом году компания взялась за строительство молочно-товарной фермы и вложилась в реконструкцию элеватора.

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В Курганской области главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «О награждении государственными наградами Российской Федерации. <…>Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ <…>Сергею Николаевичу Мальцеву, Курганская область», — говорится в тексте указа. Мальцев является главным агрономом общества с ограниченной ответственностью «Агро-Клевер». URA.RU писало, что компания «Агро-Клевер» активно вкладывается в развитие села Мальцево в Шадринском округе. Предприятие является самым крупным работодателем населенного пункта. В прошлом году компания взялась за строительство молочно-товарной фермы и вложилась в реконструкцию элеватора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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