Путин присвоил почетное звание курганцу

08 августа 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания курганскому агроному Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «О награждении государственными наградами Российской Федерации. <…>Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ <…>Сергею Николаевичу Мальцеву, Курганская область», — говорится в тексте указа. Мальцев является главным агрономом общества с ограниченной ответственностью «Агро-Клевер». URA.RU писало, что компания «Агро-Клевер» активно вкладывается в развитие села Мальцево в Шадринском округе. Предприятие является самым крупным работодателем населенного пункта. В прошлом году компания взялась за строительство молочно-товарной фермы и вложилась в реконструкцию элеватора.

В Курганской области главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «О награждении государственными наградами Российской Федерации. <…>Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ <…>Сергею Николаевичу Мальцеву, Курганская область», — говорится в тексте указа. Мальцев является главным агрономом общества с ограниченной ответственностью «Агро-Клевер». URA.RU писало, что компания «Агро-Клевер» активно вкладывается в развитие села Мальцево в Шадринском округе. Предприятие является самым крупным работодателем населенного пункта. В прошлом году компания взялась за строительство молочно-товарной фермы и вложилась в реконструкцию элеватора.