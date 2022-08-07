07 августа 2022

Жительница Сургута получила награду от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Жительница Сургута получила почетное звание Фото:

Жительнице Сургута было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> Шаховой Галине Валентиновне — начальнику службы бортпроводников города Сургута департамента кабинных экипажей директората по производству публичного акционерного общества „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“», — сказано в указе президента.

Ранее URA.RU писало, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе также был российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.

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Жительнице Сургута было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> Шаховой Галине Валентиновне — начальнику службы бортпроводников города Сургута департамента кабинных экипажей директората по производству публичного акционерного общества „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“», — сказано в указе президента. Ранее URA.RU писало, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе также был российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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