Жительница Сургута получила награду от Путина

08 августа 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Жительница Сургута получила почетное звание Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительнице Сургута было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> Шаховой Галине Валентиновне — начальнику службы бортпроводников города Сургута департамента кабинных экипажей директората по производству публичного акционерного общества „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“», — сказано в указе президента. Ранее URA.RU писало, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе также был российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.

Жительнице Сургута было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> Шаховой Галине Валентиновне — начальнику службы бортпроводников города Сургута департамента кабинных экипажей директората по производству публичного акционерного общества „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“», — сказано в указе президента. Ранее URA.RU писало, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе также был российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.