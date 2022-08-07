Жительница Сургута получила награду от Путина

Жительнице Сургута было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ <…> Шаховой Галине Валентиновне — начальнику службы бортпроводников города Сургута департамента кабинных экипажей директората по производству публичного акционерного общества „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“», — сказано в указе президента.
Ранее URA.RU писало, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе также был российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.
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