Курганский военный завод покажет на «Армии-2022» машину-робота

КМЗ представит на международном форуме свои разработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На международном форуме «Армия-2022» предприятие «Курганмашзавод» (КМЗ) представит роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Это совместная разработка КМЗ и научно-исследовательского института «Сигнал», говорится на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входят предприятия.

«Роботизированная БМП-3 с боевым модулем „Синица“ впервые продемонстрирует свои возможности в динамическом показе на форуме „Армия — 2022“. Робот будет управляться дистанционно», — указано в сообщении. Машину разработали предприятия «Курганмашзавод» и «Сигнал».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» будет проходить с 15 по 21 августа в выставочном центре «Патриот» в городе Кубинка Московской области. Организатором выставки является Министерство обороны России.

Ранее URA.RU писало, что на КМЗ раскрыли особенности конструкции и работы бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-Л. Ее конструкция позволяет буксировать управляемую и неуправляемую технику в различных дорожных условиях и на плаву.