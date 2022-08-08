Глава свердловского завода пожаловался министру на дефицит кадров

Пересторонин и Егоров обсудили варианты решения проблемы с нехваткой молодых работников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Гендиректор екатеринбургского завода «Медин-Урал» Юрий Егоров, специализирующегося на производстве оборудования для офтальмологии и нейрохирургии позвоночника, пожаловался министру промышленности и науки Свердловской области Сергею Пересторонину на нехватку молодых кадров. По словам главы завода, толковых студентов забирают в армию, из-за чего предприятие остается без молодых специалистов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сейчас сотрудничаем с городским колледжем, принимаем студентов уже обученных. Из пяти человек нам подходят два. Беда заключается в том, что только мы их приспособим к производству, их сразу в армию забирают», — сказал он во время разговора с министром.

Областной министр посоветовал генеральному директору медицинского завода обратиться с данной проблемой в правительство России. «Готовьте обращение на имя президента РФ Владимира Путина, чем больше обращений будет, тем больше вероятность, что с этой проблемой что-нибудь сделают», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало о том, что предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.