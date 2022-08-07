Пожарные Нефтеюганска, совместно с городскими службами, четвертый день тушат мусорный полигон вблизи города. Об этом сообщила 8 августа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.
«В пятницу, 5 августа, в 15:00 на межмуниципальном полигоне ТБО, расположенном на 24-м км автодороги Нефтеюганск — Пыть-Ях, произошло возгорание. К тушению пожара было привлечено более 20 единиц тяжелой техники и более 50 специалистов», — сообщила Бугай в соцсети.
В пресс-службе городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что основной очаг горения локализован. В настоящее время идет проливка среднего слоя твердых бытовых отходов. Пожарные Нефтеюганска, совместно с силами городских служб и подрядных организаций, ведут борьбу с отдельными возгораниями и очагами тления.
Ранее URA.RU рассказало, что в воздухе увеличилось содержание угарного газа. Продукты горения могут отрицательно повлиять на здоровье жителей округа.
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