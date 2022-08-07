07 августа 2022

Под Нефтеюганском четвертый день горит мусорный полигон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, елки, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Под Нефтеюганском пожарные четыре дня тушат мусорный полигон Фото:

Пожарные Нефтеюганска, совместно с городскими службами, четвертый день тушат мусорный полигон вблизи города. Об этом сообщила 8 августа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

«В пятницу, 5 августа, в 15:00 на межмуниципальном полигоне ТБО, расположенном на 24-м км автодороги Нефтеюганск — Пыть-Ях, произошло возгорание. К тушению пожара было привлечено более 20 единиц тяжелой техники и более 50 специалистов», — сообщила Бугай в соцсети.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что основной очаг горения локализован. В настоящее время идет проливка среднего слоя твердых бытовых отходов. Пожарные Нефтеюганска, совместно с силами городских служб и подрядных организаций, ведут борьбу с отдельными возгораниями и очагами тления.

Ранее URA.RU рассказало, что в воздухе увеличилось содержание угарного газа. Продукты горения могут отрицательно повлиять на здоровье жителей округа.

Фото:
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Пожарные Нефтеюганска, совместно с городскими службами, четвертый день тушат мусорный полигон вблизи города. Об этом сообщила 8 августа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. «В пятницу, 5 августа, в 15:00 на межмуниципальном полигоне ТБО, расположенном на 24-м км автодороги Нефтеюганск — Пыть-Ях, произошло возгорание. К тушению пожара было привлечено более 20 единиц тяжелой техники и более 50 специалистов», — сообщила Бугай в соцсети. В пресс-службе городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что основной очаг горения локализован. В настоящее время идет проливка среднего слоя твердых бытовых отходов. Пожарные Нефтеюганска, совместно с силами городских служб и подрядных организаций, ведут борьбу с отдельными возгораниями и очагами тления. Ранее URA.RU рассказало, что в воздухе увеличилось содержание угарного газа. Продукты горения могут отрицательно повлиять на здоровье жителей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...