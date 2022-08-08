В тобольскую больницу подкинули двухлетнего ребенка

Двухлетнюю девочку доставили в медицинское учреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тобольскую больницу была доставлена двухлетняя девочка, которую ранее подбросила мать. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В департаменте соцразвития по региону подтвердили информацию.

«Лежим сейчас в нашей больнице. В соседней палате лежит девочка-подкидыш около двух лет с ангельским личиком, красавица. Недомать, кукушка, как тебя Земля носит?», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о случившимся прокомментировали в департаменте социального развития Тюменской области. «Ребенок поступил в лечебное учреждение 5 августа. <…> Ребенок находится в лечебном учреждении, органы системы профилактики в курсе ситуации. Ведется работа, вопрос находится на контроле», — сообщили изданию 72.ru в пресс-службе департамента. С матерью маленькой девочки работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних, добавили там.

Агентство направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения по региону. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска оставила в подъезде многоэтажного дома пятимесячного ребенка. Младенец был доставлен в медицинское учреждение.