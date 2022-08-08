08 августа 2022
07 августа 2022

В тобольскую больницу подкинули двухлетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Двухлетнюю девочку доставили в медицинское учреждение Фото:

В тобольскую больницу была доставлена двухлетняя девочка, которую ранее подбросила мать. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В департаменте соцразвития по региону подтвердили информацию.

«Лежим сейчас в нашей больнице. В соседней палате лежит девочка-подкидыш около двух лет с ангельским личиком, красавица. Недомать, кукушка, как тебя Земля носит?», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о случившимся прокомментировали в департаменте социального развития Тюменской области. «Ребенок поступил в лечебное учреждение 5 августа. <…> Ребенок находится в лечебном учреждении, органы системы профилактики в курсе ситуации. Ведется работа, вопрос находится на контроле», — сообщили изданию 72.ru в пресс-службе департамента. С матерью маленькой девочки работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних, добавили там.

Агентство направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения по региону. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска оставила в подъезде многоэтажного дома пятимесячного ребенка. Младенец был доставлен в медицинское учреждение.

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В тобольскую больницу была доставлена двухлетняя девочка, которую ранее подбросила мать. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В департаменте соцразвития по региону подтвердили информацию. «Лежим сейчас в нашей больнице. В соседней палате лежит девочка-подкидыш около двух лет с ангельским личиком, красавица. Недомать, кукушка, как тебя Земля носит?», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Информацию о случившимся прокомментировали в департаменте социального развития Тюменской области. «Ребенок поступил в лечебное учреждение 5 августа. <…> Ребенок находится в лечебном учреждении, органы системы профилактики в курсе ситуации. Ведется работа, вопрос находится на контроле», — сообщили изданию 72.ru в пресс-службе департамента. С матерью маленькой девочки работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних, добавили там. Агентство направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения по региону. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска оставила в подъезде многоэтажного дома пятимесячного ребенка. Младенец был доставлен в медицинское учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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