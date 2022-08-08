Сейчас местные власти активно занимаются благоустройством пляжа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане активно обустраивают бесплатный муниципальный пляж и зону отдыха с платными услугами «Голубые озера». Фотографиями преображения территории поделилась в своем telegram-канале замгубернатора Курганской области Оксана Куташи. При этом чиновница отметила, что работы предстоит еще много.

«Идут работы по созданию комфортной зоны отдыха с платными услугами. Уже установлены 8 экодомиков, у каждого персональный спуск к воде. В планах — создание места под кемпинг, установка глэмпингов, оборудование места для активного детского отдыха», — сообщила замглавы региона в своем telegram-канале.

Также чиновница напомнила, что сейчас готовится проектная документация на создание экопарка в микрорайоне Рябково с пространствами для детских игр и занятий спортом. Близость объекта к федеральной трассе, по мнению властей, привлечет отдыхающих не только Курганской области, но и из других регионов.

Ранее URA.RU писало, в Кургане на платной территории зоны отдыха «Голубые озера» устанавливают VIP-домики, душевые и мангальные зоны. По плану, это место отдыха станет всесезонным.

Замглавы региона надеется, что курганцы по достоинству оценят обновленный пляж Оксана Куташи, telegram-канал

Домик уровня «комфорт» обойдется в 3000 рублей за сутки Оксана Куташи, telegram-канал