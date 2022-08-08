08 августа 2022

Власти Кургана рассказали, как преобразится пляж «Голубые озера». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые Озера. Курган, пляж, купание, лето, голубые озера, отдых, отпуск, пляж голубые озера, купание в озере
Сейчас местные власти активно занимаются благоустройством пляжа Фото:

В Кургане активно обустраивают бесплатный муниципальный пляж и зону отдыха с платными услугами «Голубые озера». Фотографиями преображения территории поделилась в своем telegram-канале замгубернатора Курганской области Оксана Куташи. При этом чиновница отметила, что работы предстоит еще много.

«Идут работы по созданию комфортной зоны отдыха с платными услугами. Уже установлены 8 экодомиков, у каждого персональный спуск к воде. В планах — создание места под кемпинг, установка глэмпингов, оборудование места для активного детского отдыха», — сообщила замглавы региона в своем telegram-канале.

Также чиновница напомнила, что сейчас готовится проектная документация на создание экопарка в микрорайоне Рябково с пространствами для детских игр и занятий спортом. Близость объекта к федеральной трассе, по мнению властей, привлечет отдыхающих не только Курганской области, но и из других регионов.

Ранее URA.RU писало, в Кургане на платной территории зоны отдыха «Голубые озера» устанавливают VIP-домики, душевые и мангальные зоны. По плану, это место отдыха станет всесезонным.

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В Кургане активно обустраивают бесплатный муниципальный пляж и зону отдыха с платными услугами «Голубые озера». Фотографиями преображения территории поделилась в своем telegram-канале замгубернатора Курганской области Оксана Куташи. При этом чиновница отметила, что работы предстоит еще много. «Идут работы по созданию комфортной зоны отдыха с платными услугами. Уже установлены 8 экодомиков, у каждого персональный спуск к воде. В планах — создание места под кемпинг, установка глэмпингов, оборудование места для активного детского отдыха», — сообщила замглавы региона в своем telegram-канале. Также чиновница напомнила, что сейчас готовится проектная документация на создание экопарка в микрорайоне Рябково с пространствами для детских игр и занятий спортом. Близость объекта к федеральной трассе, по мнению властей, привлечет отдыхающих не только Курганской области, но и из других регионов. Ранее URA.RU писало, в Кургане на платной территории зоны отдыха «Голубые озера» устанавливают VIP-домики, душевые и мангальные зоны. По плану, это место отдыха станет всесезонным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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