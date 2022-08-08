У курганцев стало больше денег на депозитах и банковских счетах

09 августа 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Объем вложений за год вырос с 65 до 71 млрд рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Кургане отмечен наибольший прирост накоплений по вкладам среди регионов УрФО. Объем вложений за год увеличился на 8% и на 1 июля составил 71 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка. «Наибольший прирост накоплений — на 8% за год — отмечен в Курганской области. В среднем на 6—7% увеличился объем вкладов свердловчан, ямальцев и тюменцев. На 5% выросла сумма накоплений южноуральцев. В ХМАО—Югре за год объем депозитов сократился почти на 11%», — поясняется на сайте Банка России. По объему вложений в УрФО лидирует Свердловская область (828 млрд рублей на 1 июля 2022 года), затем идут Челябинская область (516 млрд) и ХМАО—Югра (429). В целом жители округа держат на депозитах и банковских счетах, исключая эскроу, 2,3 трлн рублей. В сравнении с первым полугодием 2021 года сумма вкладов возросла более чем на 50 млрд рублей. Рост счетов в банках эксперты частично объясняют увеличением социальных выплат — на детей с 1 мая, индексацией пенсий неработающим пенсионерам и увеличением различных выплат после повышения МРОТ. 90% сбережений жители УрФО хранят в рублях. Сумма же вкладов в иностранной валюте сократилась почти вполовину и обновила исторический минимум 2014 года. В Кургане, по сравнению с другими регионами УрФО, хранят меньше всего средств на банковских счетах, зато прирост по накоплениям за год самый большой Банк России

В Кургане отмечен наибольший прирост накоплений по вкладам среди регионов УрФО. Объем вложений за год увеличился на 8% и на 1 июля составил 71 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка. «Наибольший прирост накоплений — на 8% за год — отмечен в Курганской области. В среднем на 6—7% увеличился объем вкладов свердловчан, ямальцев и тюменцев. На 5% выросла сумма накоплений южноуральцев. В ХМАО—Югре за год объем депозитов сократился почти на 11%», — поясняется на сайте Банка России. По объему вложений в УрФО лидирует Свердловская область (828 млрд рублей на 1 июля 2022 года), затем идут Челябинская область (516 млрд) и ХМАО—Югра (429). В целом жители округа держат на депозитах и банковских счетах, исключая эскроу, 2,3 трлн рублей. В сравнении с первым полугодием 2021 года сумма вкладов возросла более чем на 50 млрд рублей. Рост счетов в банках эксперты частично объясняют увеличением социальных выплат — на детей с 1 мая, индексацией пенсий неработающим пенсионерам и увеличением различных выплат после повышения МРОТ. 90% сбережений жители УрФО хранят в рублях. Сумма же вкладов в иностранной валюте сократилась почти вполовину и обновила исторический минимум 2014 года.