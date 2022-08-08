Банк России посчитал сбережения жителей «матрешки» на депозитах

09 августа 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО и Тюмени стали больше денег хранить в банках, а в ХМАО — меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За первое полугодие текущего года, объем денежных средств, которые хранят жители на банковских счетах, в ХМАО уменьшился на 11%, в ЯНАО и Тюменской области увеличился на 6% и 7% соответственно по сравнению с текущим периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка на официальном сайте. «В среднем на 6—7% увеличился объем вкладов ямальцев и тюменцев. В ХМАО за год объем депозитов сократился почти на 11%», — сообщают в пресс-службе. Всего на банковских депозитах жители ХМАО хранят 429 млрд рублей, жители ЯНАО — 195 млрд рублей, а в Тюменской области у граждан лежит на счетах 262 млрд рублей. При этом, жители предпочитают хранить деньги в рублях, на рублевые вклады приходится более 90% денежных средств. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 по объемам банковских вкладов. Тюменская область заняла в этом рейтинге 23-е место.

За первое полугодие текущего года, объем денежных средств, которые хранят жители на банковских счетах, в ХМАО уменьшился на 11%, в ЯНАО и Тюменской области увеличился на 6% и 7% соответственно по сравнению с текущим периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка на официальном сайте. «В среднем на 6—7% увеличился объем вкладов ямальцев и тюменцев. В ХМАО за год объем депозитов сократился почти на 11%», — сообщают в пресс-службе. Всего на банковских депозитах жители ХМАО хранят 429 млрд рублей, жители ЯНАО — 195 млрд рублей, а в Тюменской области у граждан лежит на счетах 262 млрд рублей. При этом, жители предпочитают хранить деньги в рублях, на рублевые вклады приходится более 90% денежных средств. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 по объемам банковских вкладов. Тюменская область заняла в этом рейтинге 23-е место.