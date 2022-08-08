Банк России раскрыл объем банковских вложений свердловчан

09 августа 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Свердловская область — лидер по размеру банковских вкладов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Объем вкладов жителей Свердловской области составляет 828 млрд рублей. Регион занимает первое место в УрФО по этому показателю, сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка на официальном сайте. «По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей», — сообщается на сайте Банка России. Вторую строчку занимает Челябинская область — 516 млрд, на третьей позиции находится ХМАО — 429 млрд рублей. По данным на 1 июля, жители УрФО держат на депозитах и банковских счетах 2,3 трлн рублей. За год сумма вкладов увеличилась более чем на 50 млрд рублей. В среднем на каждого жителя федерального округа приходится порядка 190 тысяч рублей банковских накоплений. Динамика объема вкладов в регионах УрФО, млрд рублей Фото: сайт ЦБ России

Объем вкладов жителей Свердловской области составляет 828 млрд рублей. Регион занимает первое место в УрФО по этому показателю, сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка на официальном сайте. «По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей», — сообщается на сайте Банка России. Вторую строчку занимает Челябинская область — 516 млрд, на третьей позиции находится ХМАО — 429 млрд рублей. По данным на 1 июля, жители УрФО держат на депозитах и банковских счетах 2,3 трлн рублей. За год сумма вкладов увеличилась более чем на 50 млрд рублей. В среднем на каждого жителя федерального округа приходится порядка 190 тысяч рублей банковских накоплений.