08 августа 2022

Банк России раскрыл объем банковских вложений свердловчан

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Свердловская область — лидер по размеру банковских вкладов Фото:

Объем вкладов жителей Свердловской области составляет 828 млрд рублей. Регион занимает первое место в УрФО по этому показателю, сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка на официальном сайте.

«По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей», — сообщается на сайте Банка России. Вторую строчку занимает Челябинская область — 516 млрд, на третьей позиции находится ХМАО — 429 млрд рублей.

По данным на 1 июля, жители УрФО держат на депозитах и банковских счетах 2,3 трлн рублей. За год сумма вкладов увеличилась более чем на 50 млрд рублей. В среднем на каждого жителя федерального округа приходится порядка 190 тысяч рублей банковских накоплений.

Динамика объема вкладов в регионах УрФО, млрд рублей
Фото:

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Объем вкладов жителей Свердловской области составляет 828 млрд рублей. Регион занимает первое место в УрФО по этому показателю, сообщает пресс-служба уральского главного управления Центробанка на официальном сайте. «По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей», — сообщается на сайте Банка России. Вторую строчку занимает Челябинская область — 516 млрд, на третьей позиции находится ХМАО — 429 млрд рублей. По данным на 1 июля, жители УрФО держат на депозитах и банковских счетах 2,3 трлн рублей. За год сумма вкладов увеличилась более чем на 50 млрд рублей. В среднем на каждого жителя федерального округа приходится порядка 190 тысяч рублей банковских накоплений.
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