В МИД РФ поразились цинизмом слов Зеленского об обстреле ЗАЭС

09 августа 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Россию поразили обвинения Зеленского в обстреле Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цинизм президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российские войска в якобы обстреле Запорожской АЭС, поражает. Об этом заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Поражает цинизм звучавших из Киева заявлений, в том числе [заявления] президента Зеленского о том, что удар по ЗАЭС нанесли российские войска. Создается впечатление, что здравый смысл нынешних украинских руководителей окончательно покинул. Они пытаются убедить, что российские военные обстреливают сами себя, поскольку именно они [российские войска] сейчас охраняют станцию», — сказал он в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, подобную ложную информацию активно распространяют спонсоры киевского режима. Он привел в пример Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что Евросоюз осуждает деятельность России вокруг ЗАЭС, «поскольку это, дескать, „очередной пример игнорирования международных норм“». Вишневецкий подчеркнул, что обстрел АЭС является преступлением. Он считает, что нужно жестко требовать от киевских властей прекратить атаковать крупнейший действующий атомный объект в Европе. Ранее в посольстве РФ в Великобритании потребовали от Запада безоговорочного осуждения Украины за их обстрелы ЗАЭС. Дипломаты также призвали иностранные СМИ прекратить распространять лживую информацию про российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цинизм президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российские войска в якобы обстреле Запорожской АЭС, поражает. Об этом заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Поражает цинизм звучавших из Киева заявлений, в том числе [заявления] президента Зеленского о том, что удар по ЗАЭС нанесли российские войска. Создается впечатление, что здравый смысл нынешних украинских руководителей окончательно покинул. Они пытаются убедить, что российские военные обстреливают сами себя, поскольку именно они [российские войска] сейчас охраняют станцию», — сказал он в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, подобную ложную информацию активно распространяют спонсоры киевского режима. Он привел в пример Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что Евросоюз осуждает деятельность России вокруг ЗАЭС, «поскольку это, дескать, „очередной пример игнорирования международных норм“». Вишневецкий подчеркнул, что обстрел АЭС является преступлением. Он считает, что нужно жестко требовать от киевских властей прекратить атаковать крупнейший действующий атомный объект в Европе. Ранее в посольстве РФ в Великобритании потребовали от Запада безоговорочного осуждения Украины за их обстрелы ЗАЭС. Дипломаты также призвали иностранные СМИ прекратить распространять лживую информацию про российских военных.