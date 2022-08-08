Россия призвала «спонсоров Киева» остановить обстрелы ЗАЭС

09 августа 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Посольство РФ призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия призвала «спонсоров Киева» повлиять на него для безопасности Запорожской АЭС. Об этом доложили в пресс-службе посольства России в Великобритании. «Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС», — говорится в релизе на сайте посольства. Кроме того, посольство призвало Запад перестать распространять лживую информацию о том, что якобы Россия участвует в обстрелах станции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла говорил о том, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу. Он считает, что покровители Зеленского должны прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Россия призвала «спонсоров Киева» повлиять на него для безопасности Запорожской АЭС. Об этом доложили в пресс-службе посольства России в Великобритании. «Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС», — говорится в релизе на сайте посольства. Кроме того, посольство призвало Запад перестать распространять лживую информацию о том, что якобы Россия участвует в обстрелах станции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла говорил о том, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу. Он считает, что покровители Зеленского должны прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.