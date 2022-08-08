Аналитик спрогнозировал курс доллара на осень

09 августа 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Аналитик спрогнозировал рубль в диапазоне 66-72 за доллар осенью Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине К осени курс доллара будет находиться в диапазоне 66-72 рубля. Такой прогноз сделал руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. По его словам, этому будет способствовать разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. «Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран. Кроме того, власти РФ стремятся ослабить рубль, а в США, напротив, доллар укрепляется к мировым валютам на фоне рецессии», — рассказал аналитик в беседе с агентством «Прайм». В результате государственных валютных интервенций есть вероятность, что осенью рубль уйдет в диапазон 66-72 за доллар. В то же время, по словам Чечушкова, при условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58-64 рублей. Ранее экономисты предрекали, что в августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта. Отечественная валюта начала резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и введения западных санкций. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К осени курс доллара будет находиться в диапазоне 66-72 рубля. Такой прогноз сделал руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. По его словам, этому будет способствовать разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. «Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран. Кроме того, власти РФ стремятся ослабить рубль, а в США, напротив, доллар укрепляется к мировым валютам на фоне рецессии», — рассказал аналитик в беседе с агентством «Прайм». В результате государственных валютных интервенций есть вероятность, что осенью рубль уйдет в диапазон 66-72 за доллар. В то же время, по словам Чечушкова, при условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58-64 рублей. Ранее экономисты предрекали, что в августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта. Отечественная валюта начала резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и введения западных санкций. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар.