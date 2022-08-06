Экономисты спрогнозировали ослабление курса рубля в августе

В августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта. Об этом сообщили экономисты.
«Можно предположить, что курс рубля снова возвратился в многолетний тренд постепенного ослабления. Колебания в обе стороны не исключены, но вряд ли в августе доллар упадет ниже отметки в 58 рублей, более вероятен подъем до 64-65 рублей», — цитирует сайт MK.RU главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана. Пока на курс в основном влияет соотношение поступления валюты от экспорта и спроса со стороны импортеров, первый фактор уже слабеет, высказался он.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что в августе доллар вырастет до 65-70 рублей. Он отметил, что это произойдет из-за сокращения спроса на энергоносители в результате замедления экономик развитых стран. По его словам, также нарастает негативный эффект от санкций. Частный инвестор Федор Сидоров также сообщил, что рубль будет слабеть, иначе пострадает прибыль экспортеров и бюджет недополучит доходы. Это произойдет, потому что восстанавливается импорт. «Во-вторых, наступление мировой рецессии (что уже никем не отрицается) приведет к ослаблению валют развивающихся стран, и в том числе России», — рассказал он. В ближайшие недели доллар будет на уровне 55-65 рублей, прогнозирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Курс рубля по отношению к доллару начал резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и на фоне западных санкций. Затем национальная валюта укрепилась. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар. Ранее Центробанк повысил официальный курс доллара на 2,06 копейки до 60,258 рубля, пишет Vse42.ru.
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В августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта. Об этом сообщили экономисты. «Можно предположить, что курс рубля снова возвратился в многолетний тренд постепенного ослабления. Колебания в обе стороны не исключены, но вряд ли в августе доллар упадет ниже отметки в 58 рублей, более вероятен подъем до 64-65 рублей», — цитирует сайт MK.RU главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана. Пока на курс в основном влияет соотношение поступления валюты от экспорта и спроса со стороны импортеров, первый фактор уже слабеет, высказался он. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что в августе доллар вырастет до 65-70 рублей. Он отметил, что это произойдет из-за сокращения спроса на энергоносители в результате замедления экономик развитых стран. По его словам, также нарастает негативный эффект от санкций. Частный инвестор Федор Сидоров также сообщил, что рубль будет слабеть, иначе пострадает прибыль экспортеров и бюджет недополучит доходы. Это произойдет, потому что восстанавливается импорт. «Во-вторых, наступление мировой рецессии (что уже никем не отрицается) приведет к ослаблению валют развивающихся стран, и в том числе России», — рассказал он. В ближайшие недели доллар будет на уровне 55-65 рублей, прогнозирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Курс рубля по отношению к доллару начал резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и на фоне западных санкций. Затем национальная валюта укрепилась. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар. Ранее Центробанк повысил официальный курс доллара на 2,06 копейки до 60,258 рубля, пишет Vse42.ru.