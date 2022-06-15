Вице-премьер Белоусов назвал курс рубля излишне крепким

16 июня 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Белоусова, оптимальный курс рубля должен быть равен от 70 до 80 рублей за доллар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс российского рубля является слишком крепким. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал Андрей Белоусов ТАСС. По его мнению, оптимальный курс национальной валюты РФ должен быть равен от 70 до 80 рублей за доллар. Вице-премьер отметил, что курс излишне укреплен из-за того, что Центробанк РФ его не таргетирует. Ранее сообщалось, что курс доллара рухнул до 57 рублей. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что впечатлен укреплением рубля до исторического максимума. Курсы валют продолжают падение уже более месяца — с начала мая этого года. В частности, американская валюта опускалась до значений 2018 года. Евро — до значений 2015 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Курс российского рубля является слишком крепким. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал Андрей Белоусов ТАСС. По его мнению, оптимальный курс национальной валюты РФ должен быть равен от 70 до 80 рублей за доллар. Вице-премьер отметил, что курс излишне укреплен из-за того, что Центробанк РФ его не таргетирует. Ранее сообщалось, что курс доллара рухнул до 57 рублей. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что впечатлен укреплением рубля до исторического максимума. Курсы валют продолжают падение уже более месяца — с начала мая этого года. В частности, американская валюта опускалась до значений 2018 года. Евро — до значений 2015 года.