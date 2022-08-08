08 августа 2022

На Украине сообщили, что Запад подталкивает Киев к миру с Россией

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, макрон эммануэль, шольц олаф
Байден, Макрон и Шольц могут подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны пытаются подтолкнуть Украину к перемирию с Россией. Об этом сообщил источник в политических кругах.

«Запад, а точнее администрации [президента США Джо] Байдена, а также [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о „недоверии“, и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь», — предположил источник, передает украинское издание «Страна.ua».

Ранее в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что присутствие ВСУ в жилых кварталах увеличивает риск для мирных жителей, потому что социальные объекты могут стать военными целями. Позже президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась и сказала, что надеялась донести свою позицию до организации, чтобы текст удалили, но этого не случилось. В пресс-службе организации извинились за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий.

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Западные страны пытаются подтолкнуть Украину к перемирию с Россией. Об этом сообщил источник в политических кругах. «Запад, а точнее администрации [президента США Джо] Байдена, а также [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о „недоверии“, и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь», — предположил источник, передает украинское издание «Страна.ua». Ранее в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что присутствие ВСУ в жилых кварталах увеличивает риск для мирных жителей, потому что социальные объекты могут стать военными целями. Позже президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась и сказала, что надеялась донести свою позицию до организации, чтобы текст удалили, но этого не случилось. В пресс-службе организации извинились за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий.
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