На Украине сообщили, что Запад подталкивает Киев к миру с Россией

09 августа 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Байден, Макрон и Шольц могут подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны пытаются подтолкнуть Украину к перемирию с Россией. Об этом сообщил источник в политических кругах. «Запад, а точнее администрации [президента США Джо] Байдена, а также [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о „недоверии“, и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь», — предположил источник, передает украинское издание «Страна.ua». Ранее в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что присутствие ВСУ в жилых кварталах увеличивает риск для мирных жителей, потому что социальные объекты могут стать военными целями. Позже президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась и сказала, что надеялась донести свою позицию до организации, чтобы текст удалили, но этого не случилось. В пресс-службе организации извинились за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий.

Западные страны пытаются подтолкнуть Украину к перемирию с Россией. Об этом сообщил источник в политических кругах. «Запад, а точнее администрации [президента США Джо] Байдена, а также [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о „недоверии“, и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь», — предположил источник, передает украинское издание «Страна.ua». Ранее в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что присутствие ВСУ в жилых кварталах увеличивает риск для мирных жителей, потому что социальные объекты могут стать военными целями. Позже президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась и сказала, что надеялась донести свою позицию до организации, чтобы текст удалили, но этого не случилось. В пресс-службе организации извинились за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий.