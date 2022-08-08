Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

У тысяч пользователей по всему миру возникли проблемы с поисковой системой Google. Такая информация следует из сервиса, фиксирующего проблемы с крупными сайтами, Downdetector.
Проблемы возникли у людей, проживающих в Европе, США, Австралии, России и многих других. Сбои начались ночью. Большинство столкнувшихся с проблемами сервиса жалуются на неработающий поиск на сайте.
«У меня были проблемы в течение примерно двух минут, а затем все снова заработало правильно», — написал в комментариях typo_cat. «Google карты, фото, Youtube работает, поиск только вниз. Приятно знать, что они, по крайней мере, изолировали свои проблемы», — уточняет romil8jain.
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