08 августа 2022

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, гугл, google
Сбои у поисковой системы Google произошли ночью Фото:

У тысяч пользователей по всему миру возникли проблемы с поисковой системой Google. Такая информация следует из сервиса, фиксирующего проблемы с крупными сайтами, Downdetector.

Проблемы возникли у людей, проживающих в Европе, США, Австралии, России и многих других. Сбои начались ночью. Большинство столкнувшихся с проблемами сервиса жалуются на неработающий поиск на сайте.

«У меня были проблемы в течение примерно двух минут, а затем все снова заработало правильно», — написал в комментариях typo_cat. «Google карты, фото, Youtube работает, поиск только вниз. Приятно знать, что они, по крайней мере, изолировали свои проблемы», — уточняет romil8jain.

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У тысяч пользователей по всему миру возникли проблемы с поисковой системой Google. Такая информация следует из сервиса, фиксирующего проблемы с крупными сайтами, Downdetector. Проблемы возникли у людей, проживающих в Европе, США, Австралии, России и многих других. Сбои начались ночью. Большинство столкнувшихся с проблемами сервиса жалуются на неработающий поиск на сайте. «У меня были проблемы в течение примерно двух минут, а затем все снова заработало правильно», — написал в комментариях typo_cat. «Google карты, фото, Youtube работает, поиск только вниз. Приятно знать, что они, по крайней мере, изолировали свои проблемы», — уточняет romil8jain.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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