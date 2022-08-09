В Херсоне задержали диверсанта с запрещенными минами «Лепесток»

09 августа 2022 в 08:31 Размер текста - 17 +

В Херсоне местный житель устанавливал запрещенные мины Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне задержали местного жителя, который раскидывал запрещенные мины «Лепесток». Об этом сообщил представитель силовых структур. Источник уточнил РИА «Новости», что помимо установки запрещенных противопехотных мин, диверсант также устанавливал «маячки» для наводки тяжелой артиллерии ВСУ по гражданским объектам. Самого злоумышленника задержали в городе. Задержать его помогла собственная супруга, при этом она выступает за проведение российской спецоперации. «После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с „маячками“, наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал ее показания представитель российских силовиков. Она поясняет, что ее мужу угрожали его работодатели — наводчики, заставляя проводить диверсию. Сам супруг работал на железной дороге. В настоящий момент оба наводчика ликвидированы российскими силовиками. Ранее URA.RU сообщало, что житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине «Лепесток». Кроме того, ВСУ при отступлении со своих позиций плотно минируют территории такими противопехотными минами. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Основная цель — защита мирного населения Донбасса.

В Херсоне задержали местного жителя, который раскидывал запрещенные мины «Лепесток». Об этом сообщил представитель силовых структур. Источник уточнил РИА «Новости», что помимо установки запрещенных противопехотных мин, диверсант также устанавливал «маячки» для наводки тяжелой артиллерии ВСУ по гражданским объектам. Самого злоумышленника задержали в городе. Задержать его помогла собственная супруга, при этом она выступает за проведение российской спецоперации. «После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с „маячками“, наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал ее показания представитель российских силовиков. Она поясняет, что ее мужу угрожали его работодатели — наводчики, заставляя проводить диверсию. Сам супруг работал на железной дороге. В настоящий момент оба наводчика ликвидированы российскими силовиками. Ранее URA.RU сообщало, что житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине «Лепесток». Кроме того, ВСУ при отступлении со своих позиций плотно минируют территории такими противопехотными минами. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Основная цель — защита мирного населения Донбасса.