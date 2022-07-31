Житель Донецка подорван на запрещенной украинской мине «Лепесток»

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Полевой лагерь 2-го артбатальона бригады
Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине «Лепесток». Об этом заявили в представительстве ДНР.

«Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 „Лепесток“ гражданского лица», — цитирует ТАСС сообщение. Ранен мужчина 1980 года рождения

Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом докладывали в штабе территориальной обороны ДНР. Также сообщалось о том, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибла женщина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине «Лепесток». Об этом заявили в представительстве ДНР. «Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 „Лепесток“ гражданского лица», — цитирует ТАСС сообщение. Ранен мужчина 1980 года рождения Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом докладывали в штабе территориальной обороны ДНР. Также сообщалось о том, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибла женщина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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