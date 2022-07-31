Житель Донецка подорван на запрещенной украинской мине «Лепесток»

Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине «Лепесток». Об этом заявили в представительстве ДНР.
«Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 „Лепесток“ гражданского лица», — цитирует ТАСС сообщение. Ранен мужчина 1980 года рождения
Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом докладывали в штабе территориальной обороны ДНР. Также сообщалось о том, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибла женщина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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