Житель Донецка подорван на запрещенной украинской мине «Лепесток»

31 июля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине «Лепесток». Об этом заявили в представительстве ДНР. «Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 „Лепесток“ гражданского лица», — цитирует ТАСС сообщение. Ранен мужчина 1980 года рождения Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом докладывали в штабе территориальной обороны ДНР. Также сообщалось о том, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибла женщина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Житель Донецка подорвался на запрещенной украинской мине «Лепесток». Об этом заявили в представительстве ДНР. «Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 „Лепесток“ гражданского лица», — цитирует ТАСС сообщение. Ранен мужчина 1980 года рождения Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом докладывали в штабе территориальной обороны ДНР. Также сообщалось о том, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибла женщина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.