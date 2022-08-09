Джо Байден не смог надеть пиджакФото: Patrick Semansky AP/TASS
Президент США Джо Байден не смог надеть пиджак и солнцезащитные очки во время поездки в Кентукки. На видео, которое попало в сеть, можно заметить, что американский лидер не справился с одним из рукавов.
Само видео опубликовано на американском телеканале C-Span. Конфуз произошел во время поездки Байдена в Кентукки. В итоге на помощь главе Белого дома пришла его жена, дополняет Life. После этого американский лидер не смог поймать солнцезащитные очки, которые во время борьбы с пиджаком сползли с переносицы и упали на землю, уточняет телеканал 360. Момент падения виден на последних кадрах видео.
Это далеко не первый конфуз, который происходит с президентом США. Ранее Байден во время велопрогулки упал с велосипеда. Причиной стало то, что он запутался в педалях — велосипед во время падения главы Америки уже остановился.
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Президент США Джо Байден не смог надеть пиджак и солнцезащитные очки во время поездки в Кентукки. На видео, которое попало в сеть, можно заметить, что американский лидер не справился с одним из рукавов. Само видео опубликовано на американском телеканале C-Span. Конфуз произошел во время поездки Байдена в Кентукки. В итоге на помощь главе Белого дома пришла его жена, дополняет Life. После этого американский лидер не смог поймать солнцезащитные очки, которые во время борьбы с пиджаком сползли с переносицы и упали на землю, уточняет телеканал 360. Момент падения виден на последних кадрах видео. Это далеко не первый конфуз, который происходит с президентом США. Ранее Байден во время велопрогулки упал с велосипеда. Причиной стало то, что он запутался в педалях — велосипед во время падения главы Америки уже остановился.