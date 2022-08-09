В Китае не поверили в «мирный» визит Пелоси на Тайвань

В Китае не поверили в «мирный» визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Republic World со ссылкой на заявление посольства Китая в Южной Африке.
«Пелоси — спикер Палаты представителей США и вторая в очереди на пост президента США. Ее визит и деятельность на Тайване в любой форме и по любой причине являются серьезным нарушением приверженности правительства США политике одного Китая и крупной политической провокацией», — ответили в посольстве на недоумение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, почему Китай так бурно отреагировал на «мирный» визит Пелоси.
Новое обострение конфликта между Китаем и островом Тайвань, который поддерживает свою независимость, произошло в конце июля — начале августа 2022. Он обострился после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай подчеркнул, что визит Пелоси в первую очередь — провокация со стороны американцев. При этом в США утверждают, что они не поддерживают стремление Тайваня к независимости.
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