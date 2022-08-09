В Китае не поверили в «мирный» визит Пелоси на Тайвань

09 августа 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

В Китае не согласны с тем, что визит Пелоси на Тайвань был «мирным» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем В Китае не поверили в «мирный» визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Republic World со ссылкой на заявление посольства Китая в Южной Африке. «Пелоси — спикер Палаты представителей США и вторая в очереди на пост президента США. Ее визит и деятельность на Тайване в любой форме и по любой причине являются серьезным нарушением приверженности правительства США политике одного Китая и крупной политической провокацией», — ответили в посольстве на недоумение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, почему Китай так бурно отреагировал на «мирный» визит Пелоси. Новое обострение конфликта между Китаем и островом Тайвань, который поддерживает свою независимость, произошло в конце июля — начале августа 2022. Он обострился после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай подчеркнул, что визит Пелоси в первую очередь — провокация со стороны американцев. При этом в США утверждают, что они не поддерживают стремление Тайваня к независимости.

В Китае не поверили в «мирный» визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Republic World со ссылкой на заявление посольства Китая в Южной Африке. «Пелоси — спикер Палаты представителей США и вторая в очереди на пост президента США. Ее визит и деятельность на Тайване в любой форме и по любой причине являются серьезным нарушением приверженности правительства США политике одного Китая и крупной политической провокацией», — ответили в посольстве на недоумение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, почему Китай так бурно отреагировал на «мирный» визит Пелоси. Новое обострение конфликта между Китаем и островом Тайвань, который поддерживает свою независимость, произошло в конце июля — начале августа 2022. Он обострился после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай подчеркнул, что визит Пелоси в первую очередь — провокация со стороны американцев. При этом в США утверждают, что они не поддерживают стремление Тайваня к независимости.