В Китае не поверили в «мирный» визит Пелоси на Тайвань

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
В Китае не согласны с тем, что визит Пелоси на Тайвань был «мирным» Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

В Китае не поверили в «мирный» визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Republic World со ссылкой на заявление посольства Китая в Южной Африке.

«Пелоси — спикер Палаты представителей США и вторая в очереди на пост президента США. Ее визит и деятельность на Тайване в любой форме и по любой причине являются серьезным нарушением приверженности правительства США политике одного Китая и крупной политической провокацией», — ответили в посольстве на недоумение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, почему Китай так бурно отреагировал на «мирный» визит Пелоси.

Новое обострение конфликта между Китаем и островом Тайвань, который поддерживает свою независимость, произошло в конце июля — начале августа 2022. Он обострился после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай подчеркнул, что визит Пелоси в первую очередь — провокация со стороны американцев. При этом в США утверждают, что они не поддерживают стремление Тайваня к независимости.

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В Китае не поверили в «мирный» визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Republic World со ссылкой на заявление посольства Китая в Южной Африке. «Пелоси — спикер Палаты представителей США и вторая в очереди на пост президента США. Ее визит и деятельность на Тайване в любой форме и по любой причине являются серьезным нарушением приверженности правительства США политике одного Китая и крупной политической провокацией», — ответили в посольстве на недоумение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, почему Китай так бурно отреагировал на «мирный» визит Пелоси. Новое обострение конфликта между Китаем и островом Тайвань, который поддерживает свою независимость, произошло в конце июля — начале августа 2022. Он обострился после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай подчеркнул, что визит Пелоси в первую очередь — провокация со стороны американцев. При этом в США утверждают, что они не поддерживают стремление Тайваня к независимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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