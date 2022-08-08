08 августа 2022

Пентагон: США не поддерживают стремление Тайваня к независимости

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне заявили, что политика США в отношении Тайваня не изменилась Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США не поддерживают движение Тайваня к независимости. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль в ходе пресс-конференции Пентагона.

«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво», — приводит слова чиновника РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что политика Китая изменилась. Власти КНР пытаются проложить путь к новому статус-кво с помощью учений в Тайваньском проливе, уверен Каль. «Тем самым, Пекин стремится создать новую норму», — заключил он.

Китай выразили протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. Конгрессвумен была на Тайване 2 августа, целью поездки была демонстрация поддержки властям острова. Позже Пекин включил в санкционный список Пелоси и ее родственников. Сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит блокаду Тайваня.

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США не поддерживают движение Тайваня к независимости. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль в ходе пресс-конференции Пентагона. «Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво», — приводит слова чиновника РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что политика Китая изменилась. Власти КНР пытаются проложить путь к новому статус-кво с помощью учений в Тайваньском проливе, уверен Каль. «Тем самым, Пекин стремится создать новую норму», — заключил он. Китай выразили протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. Конгрессвумен была на Тайване 2 августа, целью поездки была демонстрация поддержки властям острова. Позже Пекин включил в санкционный список Пелоси и ее родственников. Сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит блокаду Тайваня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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