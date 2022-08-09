В США предложили способ избавиться от Байдена и Трампа

09 августа 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Джо Байдену на момент выборов 2024 года исполнится 81 год Фото: Официальный сайт президента Украины Многие американцы не хотят, чтобы в президентских выборах в США, которые состоятся в 2024 году, участвовали бывший президент Дональд Трамп (76 лет) и нынешний лидер Джо Байден (79 лет), поэтому их стоит признать нетрудоспособными. Статья об этом вышла в издании The Washington Post. «Президентов трудно заменить между выборами без кризиса, такого как импичмент или применение 25-й поправки, которая определяет порядок установления временной недееспособности главы государства. Если бы в Конституции была оговорка, что ни одно лицо, достигшее возраста 75 лет, не может быть избрано на пост президента, это запретило бы баллотироваться на второй срок [на тот момент] 79-летнему Байдену и 76-летнему Трампу», — отмечается в заметке. Поясняется также, что необходимо подумать об установлении максимального возраста, по достижении которого гражданин больше может быть избран президентом. Ведь согласно данным опросов, 58% американцев выступают за введение такого возрастного предела. «70 лет — самая популярная цифра», — дополняется в материале.

Многие американцы не хотят, чтобы в президентских выборах в США, которые состоятся в 2024 году, участвовали бывший президент Дональд Трамп (76 лет) и нынешний лидер Джо Байден (79 лет), поэтому их стоит признать нетрудоспособными. Статья об этом вышла в издании The Washington Post. «Президентов трудно заменить между выборами без кризиса, такого как импичмент или применение 25-й поправки, которая определяет порядок установления временной недееспособности главы государства. Если бы в Конституции была оговорка, что ни одно лицо, достигшее возраста 75 лет, не может быть избрано на пост президента, это запретило бы баллотироваться на второй срок [на тот момент] 79-летнему Байдену и 76-летнему Трампу», — отмечается в заметке. Поясняется также, что необходимо подумать об установлении максимального возраста, по достижении которого гражданин больше может быть избран президентом. Ведь согласно данным опросов, 58% американцев выступают за введение такого возрастного предела. «70 лет — самая популярная цифра», — дополняется в материале.