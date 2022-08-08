Прокуратура обжаловала приговор соратнику экс-мэра Челябинска

09 августа 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Гособвинитель посчитал приговор чрезмерно мягким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор Центрального районного суда в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, виновного в получении взятки. Гособвинитель просит вердикт отменить и ужесточить наказание. «По мнению государственного обвинителя, судом излишне учтено частичное признание подсудимым своей вины в совершении инкриминируемого деяния, тогда как фактически последний вину не признал, заявив, что воспринимал передаваемые ему деньги не как взятки, а как подарки от экс-главы Челябинска и его дочери. Назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет без штрафа соответствует минимальному пределу, предусмотренному санкцией данной статьи. Существенное снижение как основного наказания, так и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе, а также неприменения наказания в виде штрафа ничем не мотивировано», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Гособвинитель просит приговор отменить и назначить новое наказание с назначением большего срока в виде лишения свободы, а также штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть на сумму 75 млн рублей и лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет. Суд установил, что Пашков вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации, депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука взятку в 2,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ области. Оба были задержаны 11 декабря 2019 года. Тефтелев заключил досудебное соглашение и приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима. Суд уже заменил ему наказание на колонию-поселение, после чего Тефтелев прибыл на поселение при ИК-10 Кыштыма. Дело Пашкова рассматривалось дважды. Во второй раз Пашков получил 8 лет колонии без штрафа, также с него взыскали 1,25 млн рублей — это половина полученной вместе с Тефтелевым суммы взятки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор Центрального районного суда в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, виновного в получении взятки. Гособвинитель просит вердикт отменить и ужесточить наказание. «По мнению государственного обвинителя, судом излишне учтено частичное признание подсудимым своей вины в совершении инкриминируемого деяния, тогда как фактически последний вину не признал, заявив, что воспринимал передаваемые ему деньги не как взятки, а как подарки от экс-главы Челябинска и его дочери. Назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет без штрафа соответствует минимальному пределу, предусмотренному санкцией данной статьи. Существенное снижение как основного наказания, так и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе, а также неприменения наказания в виде штрафа ничем не мотивировано», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Гособвинитель просит приговор отменить и назначить новое наказание с назначением большего срока в виде лишения свободы, а также штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть на сумму 75 млн рублей и лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет. Суд установил, что Пашков вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации, депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука взятку в 2,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ области. Оба были задержаны 11 декабря 2019 года. Тефтелев заключил досудебное соглашение и приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима. Суд уже заменил ему наказание на колонию-поселение, после чего Тефтелев прибыл на поселение при ИК-10 Кыштыма. Дело Пашкова рассматривалось дважды. Во второй раз Пашков получил 8 лет колонии без штрафа, также с него взыскали 1,25 млн рублей — это половина полученной вместе с Тефтелевым суммы взятки.