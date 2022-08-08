08 августа 2022

В Пермском крае выставили на продажу глэмпинг

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Глэмпинг расположен в 80 километрах от Перми (архивное фото) Фото:

В Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды» (разновидность кемпинга, объединяющего в себе комфорт гостиничного номера и отдыха на природе). Объявление о продаже готового бизнеса появилось на портале «Авито».

«Глэмпинг „Чистые пруды“ расположен в 80 километрах от Перми на берегу Григорьевского пруда в Нытвенском городском округе. Общая площадь территории составляет 90 га, глэмпинга — 2 га. Продается актив за 12 млн рублей», — пишет издание Business-class.

В объявлении указано, что территория глэмпинга включает в себя 10 глэмпов, бани, летний шатер-кухню, спортивные площадки, а также зоны барбекю и чилаут. Ранее в продаже появился яхт-клуб, расположенный в Новых Лядах. Его стоимость владельцы оценили в 30 млн рублей.

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В Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды» (разновидность кемпинга, объединяющего в себе комфорт гостиничного номера и отдыха на природе). Объявление о продаже готового бизнеса появилось на портале «Авито». «Глэмпинг „Чистые пруды“ расположен в 80 километрах от Перми на берегу Григорьевского пруда в Нытвенском городском округе. Общая площадь территории составляет 90 га, глэмпинга — 2 га. Продается актив за 12 млн рублей», — пишет издание Business-class. В объявлении указано, что территория глэмпинга включает в себя 10 глэмпов, бани, летний шатер-кухню, спортивные площадки, а также зоны барбекю и чилаут. Ранее в продаже появился яхт-клуб, расположенный в Новых Лядах. Его стоимость владельцы оценили в 30 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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