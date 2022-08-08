В Пермском крае выставили на продажу глэмпинг

09 августа 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Глэмпинг расположен в 80 километрах от Перми (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды» (разновидность кемпинга, объединяющего в себе комфорт гостиничного номера и отдыха на природе). Объявление о продаже готового бизнеса появилось на портале «Авито». «Глэмпинг „Чистые пруды“ расположен в 80 километрах от Перми на берегу Григорьевского пруда в Нытвенском городском округе. Общая площадь территории составляет 90 га, глэмпинга — 2 га. Продается актив за 12 млн рублей», — пишет издание Business-class. В объявлении указано, что территория глэмпинга включает в себя 10 глэмпов, бани, летний шатер-кухню, спортивные площадки, а также зоны барбекю и чилаут. Ранее в продаже появился яхт-клуб, расположенный в Новых Лядах. Его стоимость владельцы оценили в 30 млн рублей.

В Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды» (разновидность кемпинга, объединяющего в себе комфорт гостиничного номера и отдыха на природе). Объявление о продаже готового бизнеса появилось на портале «Авито». «Глэмпинг „Чистые пруды“ расположен в 80 километрах от Перми на берегу Григорьевского пруда в Нытвенском городском округе. Общая площадь территории составляет 90 га, глэмпинга — 2 га. Продается актив за 12 млн рублей», — пишет издание Business-class. В объявлении указано, что территория глэмпинга включает в себя 10 глэмпов, бани, летний шатер-кухню, спортивные площадки, а также зоны барбекю и чилаут. Ранее в продаже появился яхт-клуб, расположенный в Новых Лядах. Его стоимость владельцы оценили в 30 млн рублей.