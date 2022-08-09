Махонин перед выборами даст сигнал местным элитам и жителям

Губернатор демонстрирует единство местных и краевых властей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин до 11 сентября, единого дня голосования, планирует посетить все округа, где выбираются новые составы местных дум. Задача — продемонстрировать связь краевых и местных властей. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах.

«Таким образом он выражает поддержку местным главам, на которых делается ставка, и, опосредованно, их пулу кандидатов в депутаты. Плюс это стремление показать связку краевых и муниципальных властей, благодаря чему удастся эффективно решать проблемы территории», — отметил источник.

Губернатор уже был в Лысьве, а 10 августа будет работать в Кудымкаре. В планах на август и первую неделю сентября — Губаха и Пермский район.

В Пермском крае проходят выборы в думы Губахи, объединившейся с Гремячинском, Кудымкарского округа (Кудымкар плюс Кудымкарский район), Лысьвы и Губахи (в обеих территориях — плановые выборы). На них хотели попытать счастья кандидаты с судимостями, но многие получили отказы.