На выборы в Пермском крае пытались пройти маньяки и воры

Одна из партий пропустила кандидата с 13 судимостями

09 августа 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Партии в Прикамье плохо работают с кадрами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Избирательная кампания-2022 в Пермском крае запомнится историями судимых кандидатов. Их не стало больше, напротив, год от года их число снижается. Но попытать свои силы в этом году решили люди, осужденные за изнасилования и секс с несовершеннолетней, кражи и грабежи. Каждый второй из осужденных при этом пытался скрыть факт судимости, но утаить это от избиркомов не получилось. Политологи связывают это с плохой работой партий и напряжением в обществе. По данным ГАС «Выборы», на выборы и довыборы в местные думы в 2022 году было выдвинуто 28 кандидатов, имеющих судимость. Из них 14 попытались скрыть этот факт, а несколько человек неправильно указало статьи УК. Из 28 осужденных зарегистрироваться удалось всего восьмерым. В списках выдвинутых кандидатов можно было увидеть людей, судимых за изнасилование и половое сношение с несовершеннолетней Кудымкар), злостное уклонение от уплаты алиментов (Губаха), кражи, угроза убийством (Пермский район, действующий депутат Максим Боталов), незаконная рубка леса, насилие к журналистам (Кизел). Судимые кандидаты есть в списках всех четырех ключевых партий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Согласно анализу итогов регистрации кандидатов ГАС «Выборы», больше всего судимых выдвинула КПРФ. Некогда совершал преступления каждый девятый кандидат-коммунист. Они же лидируют и по числу сокрытых судимостей. На втором и третьем месте в условном рейтинге партий, чьи кандидаты умолчали о своем криминальном прошлом, — ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Однако КПРФ «отметилась» в этом году также выдвижением трех кандидатов с тяжкой и одного с особо тяжкой судимостью, один из которых вообще лишен права баллотироваться. Огрехи допустили и единороссы. На довыборах в Кизеле Сергей Мовчан некорректно указал данные о собственной судимости, что послужило основанием для снятия его кандидатуры. В неприятном свете оказалась ЛДПР — выдвинутый ей кандидат Денис Кирюшкин скрыл 13 судимостей. Эсеры поступили элегантнее: их кандидат на выборы в думу Пермского района не принес документы на регистрацию. А у него якобы обнаружили судимость за незаконное хранение, сбыт и пересылку наркотиков. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников объясняет казус с Кирюшкиным тем, что справка о наличии судимости готовится месяц. Этим пользуются потенциальные кандидаты, хотя на собеседовании их просят принести полный пакет документов и предупреждают, что сокрытие влечет неприятные последствия для всей партии. «Нам иногда приходиться верить на слово кандидату. Но время показывает, что слов мало», — объясняет Олег Постников. В «Справедливой России» считают, что наличие судимости не является препятствием для участия в выборах. Главное — активная гражданская позиция, отметила руководитель реготделения партии Вероника Куликова. «В партии мы понимаем, что судимость судимости рознь, поэтому оцениваем кандидатуру в целом с учетом всех характеристик. Сегодня законодатель обязал опубличивать информацию о судимости кандидатов. В любом случае, решение о том достоин ли конкретный человек быть депутатом и представлять интересы жителей в думе принадлежит самим избирателям», — заявил Куликова URA.RU. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова отказалась от комментариев, сославшись на отпуск. Комиссии обязательно вскроют факт наличия судимости Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Все дело в партстроительстве, считает политтехнолог Юрий Исаев. Партии недостаточно внимания уделяют кадровой работе. Он отмечает, что судимых кандидатов исторически всегда было много в крае, особенно в северных территориях. Но не помнит историй, когда выдвигались люди, осужденные за изнасилование и связи с несовершеннолетними, а также с большим количеством судимостей. «Люди просто не знают требования закона и не знают, что все равно будет тщательная проверка со стороны избиркомов. И это вскроется обязательно. Даже если он указал другую статью», — отмечает Исаев. В его практике, к примеру, был случай, когда человек вместо убийства указал, что совершил экономическое преступление. В «Единой России», по его словам, проверки организованы качественнее, чем у остальных партий. Но «случается всякое». Сокрытие он объясняет тем, что многим не хочется рассказывать о нелицеприятных страницах своей биографии. Бывает, что и ближнее окружение человека об этом не знает. Поэтому случается, что в последний момент, узнав, что данные о судимости будут находится в общем доступе, люди снимаются с выборов или отказываются подавать документы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Избирательная кампания-2022 в Пермском крае запомнится историями судимых кандидатов. Их не стало больше, напротив, год от года их число снижается. Но попытать свои силы в этом году решили люди, осужденные за изнасилования и секс с несовершеннолетней, кражи и грабежи. Каждый второй из осужденных при этом пытался скрыть факт судимости, но утаить это от избиркомов не получилось. Политологи связывают это с плохой работой партий и напряжением в обществе. По данным ГАС «Выборы», на выборы и довыборы в местные думы в 2022 году было выдвинуто 28 кандидатов, имеющих судимость. Из них 14 попытались скрыть этот факт, а несколько человек неправильно указало статьи УК. Из 28 осужденных зарегистрироваться удалось всего восьмерым. В списках выдвинутых кандидатов можно было увидеть людей, судимых за изнасилование и половое сношение с несовершеннолетней Кудымкар), злостное уклонение от уплаты алиментов (Губаха), кражи, угроза убийством (Пермский район, действующий депутат Максим Боталов), незаконная рубка леса, насилие к журналистам (Кизел). Согласно анализу итогов регистрации кандидатов ГАС «Выборы», больше всего судимых выдвинула КПРФ. Некогда совершал преступления каждый девятый кандидат-коммунист. Они же лидируют и по числу сокрытых судимостей. На втором и третьем месте в условном рейтинге партий, чьи кандидаты умолчали о своем криминальном прошлом, — ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Однако КПРФ «отметилась» в этом году также выдвижением трех кандидатов с тяжкой и одного с особо тяжкой судимостью, один из которых вообще лишен права баллотироваться. Огрехи допустили и единороссы. На довыборах в Кизеле Сергей Мовчан некорректно указал данные о собственной судимости, что послужило основанием для снятия его кандидатуры. В неприятном свете оказалась ЛДПР — выдвинутый ей кандидат Денис Кирюшкин скрыл 13 судимостей. Эсеры поступили элегантнее: их кандидат на выборы в думу Пермского района не принес документы на регистрацию. А у него якобы обнаружили судимость за незаконное хранение, сбыт и пересылку наркотиков. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников объясняет казус с Кирюшкиным тем, что справка о наличии судимости готовится месяц. Этим пользуются потенциальные кандидаты, хотя на собеседовании их просят принести полный пакет документов и предупреждают, что сокрытие влечет неприятные последствия для всей партии. «Нам иногда приходиться верить на слово кандидату. Но время показывает, что слов мало», — объясняет Олег Постников. В «Справедливой России» считают, что наличие судимости не является препятствием для участия в выборах. Главное — активная гражданская позиция, отметила руководитель реготделения партии Вероника Куликова. «В партии мы понимаем, что судимость судимости рознь, поэтому оцениваем кандидатуру в целом с учетом всех характеристик. Сегодня законодатель обязал опубличивать информацию о судимости кандидатов. В любом случае, решение о том достоин ли конкретный человек быть депутатом и представлять интересы жителей в думе принадлежит самим избирателям», — заявил Куликова URA.RU. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова отказалась от комментариев, сославшись на отпуск. Все дело в партстроительстве, считает политтехнолог Юрий Исаев. Партии недостаточно внимания уделяют кадровой работе. Он отмечает, что судимых кандидатов исторически всегда было много в крае, особенно в северных территориях. Но не помнит историй, когда выдвигались люди, осужденные за изнасилование и связи с несовершеннолетними, а также с большим количеством судимостей. «Люди просто не знают требования закона и не знают, что все равно будет тщательная проверка со стороны избиркомов. И это вскроется обязательно. Даже если он указал другую статью», — отмечает Исаев. В его практике, к примеру, был случай, когда человек вместо убийства указал, что совершил экономическое преступление. В «Единой России», по его словам, проверки организованы качественнее, чем у остальных партий. Но «случается всякое». Сокрытие он объясняет тем, что многим не хочется рассказывать о нелицеприятных страницах своей биографии. Бывает, что и ближнее окружение человека об этом не знает. Поэтому случается, что в последний момент, узнав, что данные о судимости будут находится в общем доступе, люди снимаются с выборов или отказываются подавать документы.