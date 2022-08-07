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Каждый десятый кандидат на выборах в Пермском крае получил отказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, голосование, избиратель, кабинка для голосования, выборы 2021
Процент отказов на выборах сокращается Фото:

Из 411 кандидатов для участия в выборах в Пермском крае 40 получили отказы в регистрации. Трое сами отказались принимать участие в кампании. Всего было выдвинуто 429 человек, но документы на регистрацию принесли только 411 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома.

«Процент отказа в регистрации — один из наименьших в истории муниципальных выборов и составляет 9,3%. Для сравнения, в 2015 году данный показатель составлял почти 20%», — отмечает краевая избирательная комиссия. Чаще всего кандидатам отказывали из-за недостоверных подписей, сокрытия сведений о судимости или в результате предоставления неполного пакета документов.

Почти 80% кандидатов было выдвинуто партиями. Больше всего зарегистрированных кандидатов — у «Единой России» (103). У ЛДПР — 79 человек, у КПРФ — 20, у «Справедливой России» — 47, у «Новых людей» — 21, у «Родины» — один. Еще 48 человек идут в порядке самовыдвижения.

Всего на выборах в сентябре будет разыграно 104 мандата. Средняя конкуренция составляет 3,5 человека на место. Самые конкурентные кампании идут в Лысьве (3,85 человека на мандат) и Кудымкаре (3,84 человека на мандат). Ранее URA.RU сообщало, что пермские коммунисты выдвинули на выборы действующего единоросса. На довыборах в Березниках кандидата от «Справедливой России» подозревают в экстремизме, а коммуниста в Губахе — в подкупе.

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Из 411 кандидатов для участия в выборах в Пермском крае 40 получили отказы в регистрации. Трое сами отказались принимать участие в кампании. Всего было выдвинуто 429 человек, но документы на регистрацию принесли только 411 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома. «Процент отказа в регистрации — один из наименьших в истории муниципальных выборов и составляет 9,3%. Для сравнения, в 2015 году данный показатель составлял почти 20%», — отмечает краевая избирательная комиссия. Чаще всего кандидатам отказывали из-за недостоверных подписей, сокрытия сведений о судимости или в результате предоставления неполного пакета документов. Почти 80% кандидатов было выдвинуто партиями. Больше всего зарегистрированных кандидатов — у «Единой России» (103). У ЛДПР — 79 человек, у КПРФ — 20, у «Справедливой России» — 47, у «Новых людей» — 21, у «Родины» — один. Еще 48 человек идут в порядке самовыдвижения. Всего на выборах в сентябре будет разыграно 104 мандата. Средняя конкуренция составляет 3,5 человека на место. Самые конкурентные кампании идут в Лысьве (3,85 человека на мандат) и Кудымкаре (3,84 человека на мандат). Ранее URA.RU сообщало, что пермские коммунисты выдвинули на выборы действующего единоросса. На довыборах в Березниках кандидата от «Справедливой России» подозревают в экстремизме, а коммуниста в Губахе — в подкупе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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