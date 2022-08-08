Друг Пумпянского проиграл спор за главную награду Екатеринбурга

Соперника Михаила Ходоровского поддержали губернатор и мэр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Михаил Ходоровский — гендиректор группы компаний «Синара» (до недавнего времени ее главой был миллиардер Дмитрий Пумпянский) — проиграл в споре за звание почетного гражданина Екатеринбурга. В 2022 году его присвоили гендиректору ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николаю Клейну. Соответствующее решение на заседании 9 августа приняла гордума.

Известно, что кандидатуру Клейна поддержали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов. На заседании это подтвердил его первый зам Игорь Сутягин.

«Николай Владимирович [Клейн] внес огромный вклад в укрепление безопасности нашей страны. И с 1997 года он является директором [завода]. Аналогов оружия, выпускаемого [предприятием], в мире нет. Также Николай Владимирович поддерживает общественную организацию завода и курирует школу №138», — высказался спикер думы Игорь Володин. За Клейна в итоге проголосовали все 25 присутствовавших депутатов.

Предполагается, что награждение Клейна памятным знаком пройдет в День города на сцене у здания администрации. Промышленника номинировали на это звание и в предыдущие годы, но он отказывался. Наиболее памятный такой случай произошел в 2020 году, когда сначала глава РМК Игорь Алтушкин, а затем и Клейн предложили властям наградить кого-то из заслуженных врачей, борющихся с коронавирусом. Так в итоге и сделали: путем переголосования почетным гражданином стал инфекционист Александр Харитонов. Награду Алтушкину, внесшему большой вклад в борьбу с пандемией, вручили в 2021-м. А в 2019-м почетным гражданином стал Пумпянский. В продвижении Ходоровского в этом году он особо не занимался, говорит источник, знакомый с процедурой.

Почетным гражданам Екатеринбурга полагаются льготы. Например, освобождение от уплаты местных налогов, ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума, освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд в транспорте.