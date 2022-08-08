Скандал с разрухой в доме спорта в Чусовом дошел до Махонина

09 августа 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Сергей Белов нашел виновных в «убитом» спортзале Чусового (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Скандал с разрушающимися помещениями спортивного дома «Металлург» в Чусовом дошел до губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. После публикации в соцсетях и на URA.RU фото с проваливающимся полом в зале тяжелой атлетики, протекающими потолками и разбитым унитазом мэр Чусового Сергей Белов выехал на объект, где вину возложил на директора дома спорта и посетовал, что проблема дошла да главы региона. «Вы сами сломали, а почему у нас у губернатора письмо о том, что виновата администрация в этом и Марат Булатович (Шагеев, директор дома спорта — URA.RU)? Марат Булатович, конечно, точно виноват и выговор он получит за это, также лишим его стимулирующих выплат. Но вы тоже должны смотреть», — обратился Сергей Белов к тренеру Владимиру Ведерникову. Сюжет о визите Белова в дом спорта опубликовал телеканал «СОЮЗ-ТВ-Чусовой». На своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в начале сюжета Белов называет людей, которые обратили внимание на проблемы в доме спорта, «активными жителями», но в беседе с тренерами и руководством учреждения отмечает, что «фрики всякие в социальных сетях зарабатывают себе очки». По мнению Белова, сегодняшнее состояние дома спорта — результат плохого содержания здания со стороны руководства. Текущий ремонт уже начали, но капитальный будет возможен в следующем году — на это в бюджет заложили средства. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Чусового показали фото изнутри «Металлурга», на которых видны пятна от протечек на потолке, разбитый унитаз, сломанные доски пола, отслаивающаяся краска на стенах. «При этом у нас есть спортсмены мирового уровня», — отмечали авторы обращения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандал с разрушающимися помещениями спортивного дома «Металлург» в Чусовом дошел до губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. После публикации в соцсетях и на URA.RU фото с проваливающимся полом в зале тяжелой атлетики, протекающими потолками и разбитым унитазом мэр Чусового Сергей Белов выехал на объект, где вину возложил на директора дома спорта и посетовал, что проблема дошла да главы региона. «Вы сами сломали, а почему у нас у губернатора письмо о том, что виновата администрация в этом и Марат Булатович (Шагеев, директор дома спорта — URA.RU)? Марат Булатович, конечно, точно виноват и выговор он получит за это, также лишим его стимулирующих выплат. Но вы тоже должны смотреть», — обратился Сергей Белов к тренеру Владимиру Ведерникову. Сюжет о визите Белова в дом спорта опубликовал телеканал «СОЮЗ-ТВ-Чусовой». На своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в начале сюжета Белов называет людей, которые обратили внимание на проблемы в доме спорта, «активными жителями», но в беседе с тренерами и руководством учреждения отмечает, что «фрики всякие в социальных сетях зарабатывают себе очки». По мнению Белова, сегодняшнее состояние дома спорта — результат плохого содержания здания со стороны руководства. Текущий ремонт уже начали, но капитальный будет возможен в следующем году — на это в бюджет заложили средства. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Чусового показали фото изнутри «Металлурга», на которых видны пятна от протечек на потолке, разбитый унитаз, сломанные доски пола, отслаивающаяся краска на стенах. «При этом у нас есть спортсмены мирового уровня», — отмечали авторы обращения.