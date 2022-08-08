08 августа 2022

В Челябинской области вредители уничтожают урожай грибов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
99% маслят в лесу червивые Фото:

В Челябинской области вредители уничтожают выросший урожай грибов. В социальных сетях любители «тихой охоты» сообщают, что большая часть грибов — червивая.

«Я не знаю, как вам описать количество маслят в лесу. Их тысяча просто. Они на каждой полянке, а полянки не заканчиваются. И червивые на 99%. Посмотрим сколько соберу», — рассказывает на видео Татьяна К в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

Женщина также привела статистику, согласно которой из 20 грибов только один идет в корзину. Остальные не пригодны в пищу. Но несмотря на это, грибнице удалось собрать полное 5-литровое ведро отборных маслят.

Новый урожай грибов появился в некоторых районах области после дождей в конце июля. Грибники сообщали, что за час можно было собрать несколько ведер урожая.

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В Челябинской области вредители уничтожают выросший урожай грибов. В социальных сетях любители «тихой охоты» сообщают, что большая часть грибов — червивая. «Я не знаю, как вам описать количество маслят в лесу. Их тысяча просто. Они на каждой полянке, а полянки не заканчиваются. И червивые на 99%. Посмотрим сколько соберу», — рассказывает на видео Татьяна К в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Женщина также привела статистику, согласно которой из 20 грибов только один идет в корзину. Остальные не пригодны в пищу. Но несмотря на это, грибнице удалось собрать полное 5-литровое ведро отборных маслят. Новый урожай грибов появился в некоторых районах области после дождей в конце июля. Грибники сообщали, что за час можно было собрать несколько ведер урожая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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