В Челябинской области вредители уничтожают урожай грибов. Видео

09 августа 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

99% маслят в лесу червивые Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Челябинской области вредители уничтожают выросший урожай грибов. В социальных сетях любители «тихой охоты» сообщают, что большая часть грибов — червивая. «Я не знаю, как вам описать количество маслят в лесу. Их тысяча просто. Они на каждой полянке, а полянки не заканчиваются. И червивые на 99%. Посмотрим сколько соберу», — рассказывает на видео Татьяна К в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Женщина также привела статистику, согласно которой из 20 грибов только один идет в корзину. Остальные не пригодны в пищу. Но несмотря на это, грибнице удалось собрать полное 5-литровое ведро отборных маслят. Новый урожай грибов появился в некоторых районах области после дождей в конце июля. Грибники сообщали, что за час можно было собрать несколько ведер урожая.

В Челябинской области вредители уничтожают выросший урожай грибов. В социальных сетях любители «тихой охоты» сообщают, что большая часть грибов — червивая. «Я не знаю, как вам описать количество маслят в лесу. Их тысяча просто. Они на каждой полянке, а полянки не заканчиваются. И червивые на 99%. Посмотрим сколько соберу», — рассказывает на видео Татьяна К в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Женщина также привела статистику, согласно которой из 20 грибов только один идет в корзину. Остальные не пригодны в пищу. Но несмотря на это, грибнице удалось собрать полное 5-литровое ведро отборных маслят. Новый урожай грибов появился в некоторых районах области после дождей в конце июля. Грибники сообщали, что за час можно было собрать несколько ведер урожая.