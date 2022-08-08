Тонны собачьего корма из Китая остановили на курганской границе

09 августа 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

В китайском корме для собак в ходе испытаний не обнаружено наличие ГМО, продукцию допустили к продаже в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганской границе сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля остановили для досмотра 10 партий импортного корма для собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На курганской границе 3 августа проведен физический досмотр 10 партий общим весом 5,88 тонны импортных кормов (лакомств для собак) китайского происхождения. Корма поступили в адрес хозяйствующего субъекта Курганской области», — говорится в сообщении. Результаты физического и документального анализа показали, что корма имеют в составе сырье растительного происхождения, которое может содержать компоненты генно-модифицированных организмов (ГМО). До этого сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области (продукция прибыла из Китая в Порт Восточный) взяли пробы корма и направили для исследования. По итогам испытаний наличие ГМО не обнаружено. В связи с этим управление Россельхознадзора разрешил оборот и продажу поступивших партий корма в Курганской области. До этого URA.RU писало, что на курганской границе рядом с автомобильным пунктов пропуска «Петухово» не пустили более тонны ягод и несколько килограммов сладкого перца. Машина везла 1200 кг клубники и 150 кг малины из города Токмок республики Кыргызстан в Сургут.

На курганской границе сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля остановили для досмотра 10 партий импортного корма для собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На курганской границе 3 августа проведен физический досмотр 10 партий общим весом 5,88 тонны импортных кормов (лакомств для собак) китайского происхождения. Корма поступили в адрес хозяйствующего субъекта Курганской области», — говорится в сообщении. Результаты физического и документального анализа показали, что корма имеют в составе сырье растительного происхождения, которое может содержать компоненты генно-модифицированных организмов (ГМО). До этого сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области (продукция прибыла из Китая в Порт Восточный) взяли пробы корма и направили для исследования. По итогам испытаний наличие ГМО не обнаружено. В связи с этим управление Россельхознадзора разрешил оборот и продажу поступивших партий корма в Курганской области. До этого URA.RU писало, что на курганской границе рядом с автомобильным пунктов пропуска «Петухово» не пустили более тонны ягод и несколько килограммов сладкого перца. Машина везла 1200 кг клубники и 150 кг малины из города Токмок республики Кыргызстан в Сургут.