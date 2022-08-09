IKEA определилась с датой окончания онлайн-продаж в России

09 августа 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Магазины IKEA останутся закрытыми в России Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведская компания IKEA завершит онлайн-продажу товаров в России 15 августа в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «15 августа 2022 года завершится онлайн-продажа товаров. Магазины остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров», — отмечается в сообщении. В марте IKEA закрыла все магазины в России — после начала спецоперации РФ на Украине и введенных после этого западных санкций в экономической сфере. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, однако с выбором на сайте возникли сложности.

Шведская компания IKEA завершит онлайн-продажу товаров в России 15 августа в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «15 августа 2022 года завершится онлайн-продажа товаров. Магазины остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров», — отмечается в сообщении. В марте IKEA закрыла все магазины в России — после начала спецоперации РФ на Украине и введенных после этого западных санкций в экономической сфере. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, однако с выбором на сайте возникли сложности.