IKEA определилась с датой окончания онлайн-продаж в России

Шведская компания IKEA завершит онлайн-продажу товаров в России 15 августа в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«15 августа 2022 года завершится онлайн-продажа товаров. Магазины остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров», — отмечается в сообщении.
В марте IKEA закрыла все магазины в России — после начала спецоперации РФ на Украине и введенных после этого западных санкций в экономической сфере. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, однако с выбором на сайте возникли сложности.
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