Сайт магазина IKEA рухнул. При попытке зайти на него появляется картинка со словами, что сайт испытывает большую нагрузку.
«Вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — гласит сообщение. Обработка заказов в интернет-магазине в связи с этим временно прекращена.
Ранее IKEA, которая готовится уйти из России из-за введенных против РФ санкций, сообщила о неполадках на сайте и невозможности онлайн-покупок для россиян. «По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме», — говорилось в объявлении.
Сегодня, 5 июля, должна была состояться глобальная распродажа товаров шведской компании. Однако она сорвалась. Во время распродажи для сотрудников магазина, которая стартовала ранее, были скуплены все товары, включая мебель.
Такое сообщение встречает посетителей сайта шведской компании
Фото: скрин с сайта IKEA.ru
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Сайт магазина IKEA рухнул. При попытке зайти на него появляется картинка со словами, что сайт испытывает большую нагрузку. «Вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — гласит сообщение. Обработка заказов в интернет-магазине в связи с этим временно прекращена. Ранее IKEA, которая готовится уйти из России из-за введенных против РФ санкций, сообщила о неполадках на сайте и невозможности онлайн-покупок для россиян. «По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме», — говорилось в объявлении. Сегодня, 5 июля, должна была состояться глобальная распродажа товаров шведской компании. Однако она сорвалась. Во время распродажи для сотрудников магазина, которая стартовала ранее, были скуплены все товары, включая мебель.