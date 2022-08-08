08 августа 2022

В Кургане приставы заставили женщину заплатить долг бывшему мужу

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
У жительницы Кургана арестовали автомобиль, чтобы она вернула долг бывшему мужу Фото:

Судебные приставы заставили жительницу Кургана выплатить более 200 тысяч рублей долга бывшему супругу, арестовав ее автомобиль. Об этом говорится в группе УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Курганские судебные приставы при помощи ареста автомобиля добились от местной жительницы оплаты задолженности. С женщины взыскали 226 тысяч рублей в пользу ее бывшего супруга», — указано в сообщении. Находясь в браке, пара взяла потребительский кредит, который после развода выплачивал мужчина. Позже он обратился в суд, который постановил разделить финансовую ответственность между бывшими партнерами.

В связи с принудительным исполнением решения суда приставы арестовали машину должницы и передали автомобиль на хранение до проведения торгов. «Женщина поняла, что она может потерять транспортное средство и через два дня после ареста полностью оплатила долги перед экс-мужем», — сообщают в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что из-за долгов по алиментам житель Курганской области лишился принадлежащей ему доли в управляющей компании, которая работает в Тюменской области. Приставы арестовали имущество мужчины и продали его долю в бизнесе на торгах.

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Судебные приставы заставили жительницу Кургана выплатить более 200 тысяч рублей долга бывшему супругу, арестовав ее автомобиль. Об этом говорится в группе УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Курганские судебные приставы при помощи ареста автомобиля добились от местной жительницы оплаты задолженности. С женщины взыскали 226 тысяч рублей в пользу ее бывшего супруга», — указано в сообщении. Находясь в браке, пара взяла потребительский кредит, который после развода выплачивал мужчина. Позже он обратился в суд, который постановил разделить финансовую ответственность между бывшими партнерами. В связи с принудительным исполнением решения суда приставы арестовали машину должницы и передали автомобиль на хранение до проведения торгов. «Женщина поняла, что она может потерять транспортное средство и через два дня после ареста полностью оплатила долги перед экс-мужем», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что из-за долгов по алиментам житель Курганской области лишился принадлежащей ему доли в управляющей компании, которая работает в Тюменской области. Приставы арестовали имущество мужчины и продали его долю в бизнесе на торгах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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