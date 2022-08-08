В Кургане приставы заставили женщину заплатить долг бывшему мужу

09 августа 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

У жительницы Кургана арестовали автомобиль, чтобы она вернула долг бывшему мужу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы заставили жительницу Кургана выплатить более 200 тысяч рублей долга бывшему супругу, арестовав ее автомобиль. Об этом говорится в группе УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Курганские судебные приставы при помощи ареста автомобиля добились от местной жительницы оплаты задолженности. С женщины взыскали 226 тысяч рублей в пользу ее бывшего супруга», — указано в сообщении. Находясь в браке, пара взяла потребительский кредит, который после развода выплачивал мужчина. Позже он обратился в суд, который постановил разделить финансовую ответственность между бывшими партнерами. В связи с принудительным исполнением решения суда приставы арестовали машину должницы и передали автомобиль на хранение до проведения торгов. «Женщина поняла, что она может потерять транспортное средство и через два дня после ареста полностью оплатила долги перед экс-мужем», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что из-за долгов по алиментам житель Курганской области лишился принадлежащей ему доли в управляющей компании, которая работает в Тюменской области. Приставы арестовали имущество мужчины и продали его долю в бизнесе на торгах.

Судебные приставы заставили жительницу Кургана выплатить более 200 тысяч рублей долга бывшему супругу, арестовав ее автомобиль. Об этом говорится в группе УФССП России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Курганские судебные приставы при помощи ареста автомобиля добились от местной жительницы оплаты задолженности. С женщины взыскали 226 тысяч рублей в пользу ее бывшего супруга», — указано в сообщении. Находясь в браке, пара взяла потребительский кредит, который после развода выплачивал мужчина. Позже он обратился в суд, который постановил разделить финансовую ответственность между бывшими партнерами. В связи с принудительным исполнением решения суда приставы арестовали машину должницы и передали автомобиль на хранение до проведения торгов. «Женщина поняла, что она может потерять транспортное средство и через два дня после ареста полностью оплатила долги перед экс-мужем», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что из-за долгов по алиментам житель Курганской области лишился принадлежащей ему доли в управляющей компании, которая работает в Тюменской области. Приставы арестовали имущество мужчины и продали его долю в бизнесе на торгах.