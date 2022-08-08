Сотрудники кладбища в Сургуте продали бесплатную могилу

09 августа 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Сургуте на городском кладбище торговали бесплатными местами Фото: Денис Моргунов © URA.RU На четверых сотрудников, работающих на сургутском кладбище, завели уголовное дело за мошенничество. На данный момент силовики установили только один случай продажи бесплатного места для захоронения, однако следствие еще продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По версии правоохранителей, 58-летний начальник ритуальной службы вместе с работником, ответственным за оформление могил, и двумя смотрителями кладбища, зная, что услуги по предоставлению земельных участков для погребения умершего предоставляются бесплатно, убедили жительницу передать им денежные средства в размере 75 тысяч рублей за предоставление места для захоронения родственника. В настоящее время по данному факту следователями УМВД по Сургуту возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе. Максимальная санкция за мошенничество с использованием служебного положения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет. На данный момент всем фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU писало, что источник в силовых структурах рассказал о задержании двух распорядителей и начальника службы муниципального учреждения «Ритуал», занимающегося обслуживанием кладбища. Работники скрытно торговали земельными участками для могил.

На четверых сотрудников, работающих на сургутском кладбище, завели уголовное дело за мошенничество. На данный момент силовики установили только один случай продажи бесплатного места для захоронения, однако следствие еще продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По версии правоохранителей, 58-летний начальник ритуальной службы вместе с работником, ответственным за оформление могил, и двумя смотрителями кладбища, зная, что услуги по предоставлению земельных участков для погребения умершего предоставляются бесплатно, убедили жительницу передать им денежные средства в размере 75 тысяч рублей за предоставление места для захоронения родственника. В настоящее время по данному факту следователями УМВД по Сургуту возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе. Максимальная санкция за мошенничество с использованием служебного положения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет. На данный момент всем фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU писало, что источник в силовых структурах рассказал о задержании двух распорядителей и начальника службы муниципального учреждения «Ритуал», занимающегося обслуживанием кладбища. Работники скрытно торговали земельными участками для могил.