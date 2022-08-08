Скрывшийся депутат Госдумы из Челябинска появился в базе МВД. Скрин

09 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов не признал вину в получении взятки и не явился на приговор Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Данные о депутате Госдумы России Вадиме Белоусове, который не явился на оглашение своего приговора, внесли в базу МВД России и лицах, находящихся в розыске за совершение преступлений. Информация об этом доступна пользователям сайта МВД по запросу. Согласно данным в карточке сервиса «Внимание, розыск!», Белоусов Вадим Владимирович 2 октября 1960 года рождения разыскивается по статье УК РФ. Также указано его место рождения и контактный телефон, по которому можно сообщить о местонахождении разыскиваемого. Белоусов и его теща Маргарита Бутакова приговором Московского городского суда признаны виновными в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей от представителей компании, занимавшейся ремонтом и обслуживанием дорог в Челябинской области. Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей, его 80-летняя теща пять лет условно и аналогичный штраф. Белоусов не явился на окончание оглашения приговора и был объявлен в розыск. Его адвокаты во время оглашения сообщили, что их подзащитный занят на ранее запланированных встречах. Приговор они обжаловали. Один из его адвокатов Людмила Айвар на телефонный звонок URA.RU не ответила. Телефон самого Белоусова выключен. Данные о Белоусове появились в сервисе МВД «Внимание, розыск!» скриншот ответа с сервиса «Внимание, розыск!»

Данные о депутате Госдумы России Вадиме Белоусове, который не явился на оглашение своего приговора, внесли в базу МВД России и лицах, находящихся в розыске за совершение преступлений. Информация об этом доступна пользователям сайта МВД по запросу. Согласно данным в карточке сервиса «Внимание, розыск!», Белоусов Вадим Владимирович 2 октября 1960 года рождения разыскивается по статье УК РФ. Также указано его место рождения и контактный телефон, по которому можно сообщить о местонахождении разыскиваемого. Белоусов и его теща Маргарита Бутакова приговором Московского городского суда признаны виновными в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей от представителей компании, занимавшейся ремонтом и обслуживанием дорог в Челябинской области. Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей, его 80-летняя теща пять лет условно и аналогичный штраф. Белоусов не явился на окончание оглашения приговора и был объявлен в розыск. Его адвокаты во время оглашения сообщили, что их подзащитный занят на ранее запланированных встречах. Приговор они обжаловали. Один из его адвокатов Людмила Айвар на телефонный звонок URA.RU не ответила. Телефон самого Белоусова выключен.