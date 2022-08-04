Адвокаты обжаловали приговор депутату Госдумы из Челябинска

05 августа 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

На приговор поданы две апелляционные жалобы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Адвокаты депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, осужденного за получение взяток и объявленного после этого в розыск, а также его тещи Маргариты Бутаковой обжаловали приговор Московского городского суда. Информация о поступлении апелляционных жалоб содержится на сайте суда. Согласно данным в карточке дела Белоусова и Бутаковой, 5 августа на приговор поданы две апелляционные жалобы. Днем ранее поступили четыре ходатайства — скорее всего, также от адвокатов о получении приговора и ознакомлении с протоколом судебного заседания. Вадим Белоусов приговорен Московским городским судом к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Он не явился на второй день оглашения приговора, когда стало понятно, что вердикт будет обвинительный. После этого Белоусова объявили в розыск. Маргарита Бутакова, которой 80 лет, получила пять лет условно и штраф 500 млн рублей. По решению суда также конфисковано недвижимость и деньги на счетах Белоусова и Бутаковой в банках, в том числе 52 квартиры и 3 нежилых помещения в Челябинске, 76 долей в общей долевой собственности на земельные участки и квартиры в Челябинске. Парламентария признали виновным в том, что с мая 2010 года по январь 2014 года он и его теща в составе ОПГ получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание содействия и общего покровительства при заключении государственных и муниципальных контрактов по строительству дорог в регионе. Сумма взятки составила более 3 млрд рублей. Вину осужденные не признали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокаты депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, осужденного за получение взяток и объявленного после этого в розыск, а также его тещи Маргариты Бутаковой обжаловали приговор Московского городского суда. Информация о поступлении апелляционных жалоб содержится на сайте суда. Согласно данным в карточке дела Белоусова и Бутаковой, 5 августа на приговор поданы две апелляционные жалобы. Днем ранее поступили четыре ходатайства — скорее всего, также от адвокатов о получении приговора и ознакомлении с протоколом судебного заседания. Вадим Белоусов приговорен Московским городским судом к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Он не явился на второй день оглашения приговора, когда стало понятно, что вердикт будет обвинительный. После этого Белоусова объявили в розыск. Маргарита Бутакова, которой 80 лет, получила пять лет условно и штраф 500 млн рублей. По решению суда также конфисковано недвижимость и деньги на счетах Белоусова и Бутаковой в банках, в том числе 52 квартиры и 3 нежилых помещения в Челябинске, 76 долей в общей долевой собственности на земельные участки и квартиры в Челябинске. Парламентария признали виновным в том, что с мая 2010 года по январь 2014 года он и его теща в составе ОПГ получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание содействия и общего покровительства при заключении государственных и муниципальных контрактов по строительству дорог в регионе. Сумма взятки составила более 3 млрд рублей. Вину осужденные не признали.