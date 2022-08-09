Попавшему в реанимацию главе Херсона Сальдо поставили 3 диагноза

09 августа 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

В настоящий момент Сальддо находится в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифософского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел в себя, но у него подозревают сразу три диагноза. Об этом сообщает telegram-канал Baza, ссылаясь на приближенные источники. Издание уточняет, что медицинские работники оценивают состояние Сальдо как стабильно тяжелое. «Теперь официально врачи Склифа подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию», — пишет Baza. Сейчас он пришел в себя, но лежит на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает телеканал 360. Также в Федеральном агентстве новостей сообщалось, что медики обнаружили у Сальдо гипоксию. Это состояние характеризуется кислородным голоданием тканей и внутренних органов. Ранее Владимир Сальдо попал в реанимацию из-за отравления. Его доставили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел в себя, но у него подозревают сразу три диагноза. Об этом сообщает telegram-канал Baza, ссылаясь на приближенные источники. Издание уточняет, что медицинские работники оценивают состояние Сальдо как стабильно тяжелое. «Теперь официально врачи Склифа подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию», — пишет Baza. Сейчас он пришел в себя, но лежит на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает телеканал 360. Также в Федеральном агентстве новостей сообщалось, что медики обнаружили у Сальдо гипоксию. Это состояние характеризуется кислородным голоданием тканей и внутренних органов. Ранее Владимир Сальдо попал в реанимацию из-за отравления. Его доставили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского