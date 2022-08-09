Киберэксперт Волдохин назвал новую схему обмана на маркетплейсах

09 августа 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

В РФ выросло число поддельных сайтов, сказал Сергей Волдохин Фото: Анна Майорова © URA.RU Мошенники размещают товары на маркетплейсах, чтобы завоевать доверие покупателей и заставить перевести деньги ему лично. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин. «Часто злоумышленник находит жертв на сайтах, которыми регулярно пользуются много людей. Например, под видом продавца он размещает на маркетплейсе товар по выгодной цене. Процесс покупки начинается для пользователя как обычно. Таким образом мошенник злоупотребляет доверием людей к этой площадке. В какой-то момент он предлагает покупателю оплатить заказ заново в связи с необходимостью доставки с другого склада или под иным предлогом. Но перевод совершается уже не через маркетплейс, а напрямую мошеннику, например, по ссылке, маскирующейся под стандартную форму оплаты», — сообщил Сергей Волдохин. Собеседник агентства отметил, что мошенники также используют поддельные сайты. «С их помощью у жертв пытаются выманить личные данные, прежде всего банковскую информацию: логин и пароль для входа в онлайн-банк, номер карточки и защитный код. В июне крупные банки зафиксировали увеличение числа фальшивых сайтов, которые имитируют интерфейс, фирменный стиль и веб-адрес реальных финансовых организаций. Ссылка на такой сайт может прийти человеку в фишинговом письме, в мессенджере или в СМС. Пристально изучив сообщение и интернет-страницу, можно отличить подделку от оригинала. Но если человек торопится или действует под влиянием эмоций, то он может не обратить внимание на подозрительные детали», — объяснил эксперт. По его словам, похожим образом мошенники создают фальшивые сайты для других востребованных услуг. «В сезон отпусков они особенно активно стараются заработать на туристах и подделывают сайты и страницы в соцсетях гостиниц и систем бронирования билетов. Этим летом один туроператор рассказал, что мошенники под видом его сотрудников писали личные сообщения клиентам и под предлогом возврата средств заманивали на фишинговые сайты», — заключил Волдохин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники размещают товары на маркетплейсах, чтобы завоевать доверие покупателей и заставить перевести деньги ему лично. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин. «Часто злоумышленник находит жертв на сайтах, которыми регулярно пользуются много людей. Например, под видом продавца он размещает на маркетплейсе товар по выгодной цене. Процесс покупки начинается для пользователя как обычно. Таким образом мошенник злоупотребляет доверием людей к этой площадке. В какой-то момент он предлагает покупателю оплатить заказ заново в связи с необходимостью доставки с другого склада или под иным предлогом. Но перевод совершается уже не через маркетплейс, а напрямую мошеннику, например, по ссылке, маскирующейся под стандартную форму оплаты», — сообщил Сергей Волдохин. Собеседник агентства отметил, что мошенники также используют поддельные сайты. «С их помощью у жертв пытаются выманить личные данные, прежде всего банковскую информацию: логин и пароль для входа в онлайн-банк, номер карточки и защитный код. В июне крупные банки зафиксировали увеличение числа фальшивых сайтов, которые имитируют интерфейс, фирменный стиль и веб-адрес реальных финансовых организаций. Ссылка на такой сайт может прийти человеку в фишинговом письме, в мессенджере или в СМС. Пристально изучив сообщение и интернет-страницу, можно отличить подделку от оригинала. Но если человек торопится или действует под влиянием эмоций, то он может не обратить внимание на подозрительные детали», — объяснил эксперт. По его словам, похожим образом мошенники создают фальшивые сайты для других востребованных услуг. «В сезон отпусков они особенно активно стараются заработать на туристах и подделывают сайты и страницы в соцсетях гостиниц и систем бронирования билетов. Этим летом один туроператор рассказал, что мошенники под видом его сотрудников писали личные сообщения клиентам и под предлогом возврата средств заманивали на фишинговые сайты», — заключил Волдохин.