08 августа 2022

Niletto послал на *** фанатов, собравшихся в парке Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нилетто в Зелёной роще. Екатеринбург
Певец Niletto (Данил Прытков) послал своих поклонников на три буквы Фото:

Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил своих фанатов, которые собрались в парке Зеленая роща в Екатеринбурге. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше. Не подтянетесь — [идите] на *** (мужской половой орган, — прим.ред) вместе с камерой. С кайфом. Екатеринбург, нужно внимательнее смотреть информацию, которую я довожу в сторис. Если я говорю, что мы не идем фотографироваться, значит мы идем только заниматься», — заявил музыкант собравшимся свердловчанам.

После этого Прытков потребовал от своих фанатов покинуть спортивную площадку. Однако толпа прохожих, журналистов и фотографов не спешит расходиться.

Нилетто в Зеленой роще. Екатеринбург
Перед началом тренировки музыкант перепрыгнул через скамейку
Фото:
Нилетто в Зеленой роще. Екатеринбург
Niletto оскорбил своих фанатов, снимавших его на телефоны и камеры…
Фото:
Нилетто в Зеленой роще. Екатеринбург
…однако люди не стали расходиться и продолжили наблюдать за тренировкой музыканта
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что музыкант позвал своих фанатов на тренировку в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие стартовало 9 августа, в 14:00.

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Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил своих фанатов, которые собрались в парке Зеленая роща в Екатеринбурге. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше. Не подтянетесь — [идите] на *** (мужской половой орган, — прим.ред) вместе с камерой. С кайфом. Екатеринбург, нужно внимательнее смотреть информацию, которую я довожу в сторис. Если я говорю, что мы не идем фотографироваться, значит мы идем только заниматься», — заявил музыкант собравшимся свердловчанам. После этого Прытков потребовал от своих фанатов покинуть спортивную площадку. Однако толпа прохожих, журналистов и фотографов не спешит расходиться. Ранее URA.RU сообщало, что музыкант позвал своих фанатов на тренировку в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие стартовало 9 августа, в 14:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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