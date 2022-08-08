Певец Niletto (Данил Прытков) послал своих поклонников на три буквы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил своих фанатов, которые собрались в парке Зеленая роща в Екатеринбурге. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше. Не подтянетесь — [идите] на *** (мужской половой орган, — прим.ред) вместе с камерой. С кайфом. Екатеринбург, нужно внимательнее смотреть информацию, которую я довожу в сторис. Если я говорю, что мы не идем фотографироваться, значит мы идем только заниматься», — заявил музыкант собравшимся свердловчанам.

После этого Прытков потребовал от своих фанатов покинуть спортивную площадку. Однако толпа прохожих, журналистов и фотографов не спешит расходиться.

Перед началом тренировки музыкант перепрыгнул через скамейку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Niletto оскорбил своих фанатов, снимавших его на телефоны и камеры… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

…однако люди не стали расходиться и продолжили наблюдать за тренировкой музыканта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что музыкант позвал своих фанатов на тренировку в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие стартовало 9 августа, в 14:00.