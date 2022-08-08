Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил своих фанатов, которые собрались в парке Зеленая роща в Екатеринбурге. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше. Не подтянетесь — [идите] на *** (мужской половой орган, — прим.ред) вместе с камерой. С кайфом. Екатеринбург, нужно внимательнее смотреть информацию, которую я довожу в сторис. Если я говорю, что мы не идем фотографироваться, значит мы идем только заниматься», — заявил музыкант собравшимся свердловчанам.
После этого Прытков потребовал от своих фанатов покинуть спортивную площадку. Однако толпа прохожих, журналистов и фотографов не спешит расходиться.
Перед началом тренировки музыкант перепрыгнул через скамейку
Ранее URA.RU сообщало, что музыкант позвал своих фанатов на тренировку в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие стартовало 9 августа, в 14:00.
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Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил своих фанатов, которые собрались в парке Зеленая роща в Екатеринбурге. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо пойти на три буквы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше. Не подтянетесь — [идите] на *** (мужской половой орган, — прим.ред) вместе с камерой. С кайфом. Екатеринбург, нужно внимательнее смотреть информацию, которую я довожу в сторис. Если я говорю, что мы не идем фотографироваться, значит мы идем только заниматься», — заявил музыкант собравшимся свердловчанам. После этого Прытков потребовал от своих фанатов покинуть спортивную площадку. Однако толпа прохожих, журналистов и фотографов не спешит расходиться. Ранее URA.RU сообщало, что музыкант позвал своих фанатов на тренировку в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие стартовало 9 августа, в 14:00.