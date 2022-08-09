Медведев высмеял премьер-министра Эстонии за запрет выдавать визы. «Тетка с нацистской хренью»

09 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев ответил Эстонии цитатой Феликса Дзержинского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас ввести запрет на выдачу виз россиянам. Он назвал ее слова «хренью». «После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка. „Посещение Европы — это привилегия, а не право человека“. Так и хочется ей напомнить другие слова: „То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка“», — отметил Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее Каллас заявляла, что посещение Европы — это якобы привилегия, а не право человека, пишет «Национальная служба новостей». Она высказала идею запретить россиянам посещать западные страны. Также она добавила, что пока другие страны Шенгена продолжают выдавать визы россиянам, «бремя» вынуждены нести соседствующие с Россией страны Евросоюза, приводит заявление MK.RU. Антироссийские заявления начали звучать чаще после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, многие западные страны начали высказывать резкие заявления, в частности, о лишении права россиян посещать другие страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас ввести запрет на выдачу виз россиянам. Он назвал ее слова «хренью». «После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка. „Посещение Европы — это привилегия, а не право человека“. Так и хочется ей напомнить другие слова: „То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка“», — отметил Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее Каллас заявляла, что посещение Европы — это якобы привилегия, а не право человека, пишет «Национальная служба новостей». Она высказала идею запретить россиянам посещать западные страны. Также она добавила, что пока другие страны Шенгена продолжают выдавать визы россиянам, «бремя» вынуждены нести соседствующие с Россией страны Евросоюза, приводит заявление MK.RU. Антироссийские заявления начали звучать чаще после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, многие западные страны начали высказывать резкие заявления, в частности, о лишении права россиян посещать другие страны.