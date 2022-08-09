Кремль: Евросоюз «доходит до беспамятства» в своих заявлениях

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков надеется на здравый смысл в Европе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Со временем здравый смысл возьмет верх, и часть государств, настроенных враждебно по отношению к России, прекратят антироссийскую риторику. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об обсуждении возможного отказа россиянам в посещении Евросоюза.

«Такие заявления идут из тех стран, которые уже и так признаны нами недружественными. Многие страны доходят до беспамятства в своих заявления, и до таких заявлений, которые мы 80 лет назад слышали из центра Европы. Со временем здравый смысл проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся», — отметил он на конференц-колле.

О том, что Финляндия собирается принимать ограничительные меры по отношению к российским туристам, стало известно в августе, отмечает телеканал 360. Причина якобы в том, что некоторые россияне используют финский шенген только для транзита в другие страны Европы. Таким образом, гражданам России могут отказать в визе, передает Life.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала идею запретить россиянам посещать западные страны, назвав Евросоюз привилегией, а не правом для визита, пишет Nation News.

Отношения ЕС и России ухудшились после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Россия уже создала список недружественных государств, которые так или иначе выступили против действий РФ по защите Донбасса.

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Со временем здравый смысл возьмет верх, и часть государств, настроенных враждебно по отношению к России, прекратят антироссийскую риторику. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об обсуждении возможного отказа россиянам в посещении Евросоюза. «Такие заявления идут из тех стран, которые уже и так признаны нами недружественными. Многие страны доходят до беспамятства в своих заявления, и до таких заявлений, которые мы 80 лет назад слышали из центра Европы. Со временем здравый смысл проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся», — отметил он на конференц-колле. О том, что Финляндия собирается принимать ограничительные меры по отношению к российским туристам, стало известно в августе, отмечает телеканал 360. Причина якобы в том, что некоторые россияне используют финский шенген только для транзита в другие страны Европы. Таким образом, гражданам России могут отказать в визе, передает Life.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала идею запретить россиянам посещать западные страны, назвав Евросоюз привилегией, а не правом для визита, пишет Nation News. Отношения ЕС и России ухудшились после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Россия уже создала список недружественных государств, которые так или иначе выступили против действий РФ по защите Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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