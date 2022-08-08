Родственникам пермячки, погибшей на работе, выплатят более 2 млн

09 августа 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Предприятие обязали выплатить деньги родственникам погибшей сотрудницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы проконтролировали выплату денег, которые по решению суда должно было выплатить предприятие родственникам погибшей сотрудницы. Трагедия произошла еще в 2020 году. Женщина находилась в котельной, когда произошла разгерметизация парового жаротрубного котла, от полученных ожогов пермячка скончалась, как и признанный позже виновным машинист-кочегар котельной. «В соответствии с законодательством, возмещение компенсации морального труда в данном случае возложено на работодателя. По решению суда ООО „Евразия Лес“ должно выплатить сыну погибшей женщине — 1 млн, отцу — 700 тыс., брату — 500 тыс., а также возместить судебные расходы по 25 тыс. каждому», — сообщили в ведомстве. В УФССП возбудили три исполнительных производства о взыскании денег с предприятия, но опасаясь штрафов организация перечислила все деньги родственникам в установленный срок. Ранее URA.RU сообщало о пожаре на Пермском пороховом заводе, в результате которого погибли двое рабочих.

Судебные приставы проконтролировали выплату денег, которые по решению суда должно было выплатить предприятие родственникам погибшей сотрудницы. Трагедия произошла еще в 2020 году. Женщина находилась в котельной, когда произошла разгерметизация парового жаротрубного котла, от полученных ожогов пермячка скончалась, как и признанный позже виновным машинист-кочегар котельной. «В соответствии с законодательством, возмещение компенсации морального труда в данном случае возложено на работодателя. По решению суда ООО „Евразия Лес“ должно выплатить сыну погибшей женщине — 1 млн, отцу — 700 тыс., брату — 500 тыс., а также возместить судебные расходы по 25 тыс. каждому», — сообщили в ведомстве. В УФССП возбудили три исполнительных производства о взыскании денег с предприятия, но опасаясь штрафов организация перечислила все деньги родственникам в установленный срок. Ранее URA.RU сообщало о пожаре на Пермском пороховом заводе, в результате которого погибли двое рабочих.