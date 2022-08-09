В Парковом 3 новые дома будут сданы в этом и 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске самые недорогие квартиры в новостройках можно купить в микрорайонах Чурилово, Парковый 2 и Парковый 3. Об этом URA.RU рассказал директор агентства недвижимости А1 Степан Подпятников.

«Там панельное домостроение, стандартное 97 серии, доступные цены. Для будущих собственников жилья микрорайоны Парковый и в Чурилово — пересадочный пункт, сначала с недорогого микрорайона начать, потом понять, где работаешь, и уже финальную свою покупку совершить поближе к работе, чаще всего в центре», — поделился Подпятников.

Однокомнатные квартиры площадью 24 квадратных метра дешевле всего стоят в микрорайоне Чурилово — от 1 млн 300 тысяч рублей. Те же квартиры в Парковом 2 обойдутся покупателям в 1 млн 780 тысяч рублей. В Парковом 3 панельные многоэтажки эконом-класса еще строятся, но уже сейчас их стоимость составляет от 1 млн 800 тысяч рублей в чистовой отделке.

Также недорогое жилье в новостройках стоит поискать в Калининском районе возле ТРК «Родник». Так, на улице Университетская Набережная, 63 стоимость квартиры-студии площадью 24 квадратных метра, согласно данным «Авито», составляет 1 миллион 940 тысяч рублей. Для сравнения — в ЖК «Олимп» на улице Косарева стоимость такой квартиры в новостройке обойдется на 500 тысяч рублей дороже, итоговая цена составит 2 миллиона 452 тысячи рублей.

По словам риелторов, основное строительство домов в микрорайонах Чурилово и Парковый 2 уже завершено, сейчас идет масштабное строительство в Парковом 3. Сдача нескольких многоквартирных домов в микрорайоне здесь запланирована на этот год и на конец 2023 года.

Квартиры-студии, панельное домостроение 97 серии.

Выбор обусловлен отсутствием заводов в центре города и на северо-западе, а также большим количеством ЖК с современной инфраструктурой.